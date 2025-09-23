أهم تقارير الأسهم التي يجب مراقبتها هذا الأسبوع (01.08.2022)
كان الأسبوع الماضي هو الأكثر ازدحامًا من بين مواسم الأرباح الجارية في وول ستريت من حيث الشركات ذات الأسماء الكبيرة. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن أرباح الماراثون...
أخبار الأسواق
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
المزيد
كان الأسبوع الماضي هو الأكثر ازدحامًا من بين مواسم الأرباح الجارية في وول ستريت من حيث الشركات ذات الأسماء الكبيرة. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن أرباح الماراثون...
حقق قطاع العملات المشفرة مكاسب خلال الأسبوع الماضي وسط أجواء إيجابية حول مؤشرات سوق الأسهم. ومع ذلك ، لا يزال السوق غير متأكد ، هل نحن بصدد "ارتفاع...
يستعيد الين الياباني تألقه مؤخرًا. بينما يتركز الاهتمام في الغالب على الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ، الذي تراجع من أعلى مستوى عند حوالي 144.00...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح أقل مؤشر التصنيع ISM الأمريكي لشهر يوليو تقارير الأرباح من Activision Blizzard و Pinterest تشير...
كانت الجلسة الآسيوية الأولى من أسبوع جديد (وشهر جديد) متفائلة. ارتفع مؤشر Nikkei و S & P / ASX 200 بنسبة 0.5٪ بينما ارتفعت المؤشرات الصينية بنسبة...
انخفض Roku (ROKU.US) بأكثر من 25.0٪ يوم الجمعة بعد أن سجل مركز خدمة البث خسارة أكبر من المتوقع في الربع الثاني وأصدر توجيهًا ماليًا ضعيفًا بسبب ضعف سوق...
تسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، إلى 4.8٪ في يونيو من 4.7٪ في الشهر السابق ، أعلى...
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع ، بما يتماشى مع توقعات السوق. مع ذلك ، جاء القرار قبل صدور تقرير الناتج المحلي...
بالنظر إلى الرسم البياني EURGBP على الفاصل اليومي، يمكن للمتداول أن يلاحظ أن الزوج يختبر خط العنق لنموذج عريض من الرأس إلى الكتف ، مما قد يدعم النموذج...
Tezos is still among the top 50 cryptocurrencies although it has slipped nearly 90% from its 2021 peak. Developers, however, are still developing blockchain: Tezos...
تميز الأسبوع الحالي بعدم اليقين التكنولوجي الكبير من الخارج. بعد النتائج الضعيفة للغاية من Snap وحالات بيع الذعر ، كان المستثمرون يتسائلون عما إذا كانت...
أظهرت التقديرات النهائية أن ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان بالنسبة للولايات المتحدة قد تم تعديلها صعوديًا بشكل طفيف إلى 51.5 في يوليو من 51.1 وأعلى من المستوى...
US indices launched today's cash trading higher Core PCE slightly above expectations Apple and Amazon both posted solid quarterly results Intel stock...
تضاعف السعر تقريبًا منذ عمليات البيع المكثفة في يونيو ، مما دفع سعر الرمز المميز إلى ما دون 900 دولار أمريكي. تم تعزيز نمو سوق العملات المشفرة من خلال...
• ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة التي تستثني الغذاء والطاقة بنسبة 0.6٪ على أساس شهري في يونيو...
بعد جلسة أمس ، قدمت كبرى شركات التكنولوجيا جوجل وأمازون تقارير الربع الثاني. تبين أن النتائج كانت أفضل من توقعات المحللين ، وتداولت الشركات أعلى في التداول...
• يحاول الداكس كسر حاجز 13.450 نقطة • بيانات الناتج المحلي الإجمالي أضعف قليلاً في ألمانيا • ...
تمدد أسواق الأسهم الأوروبية حركتها الصعودية هذا الصباح ، بعد جلسة متفائلة في وول ستريت. في حين أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الثاني من...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم