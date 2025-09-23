الأسواق تتجاهل تراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني
كانت تقارير الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصادات الأوروبية الرئيسية من النقاط الرئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم. تم إصدار البيانات الفرنسية والإسبانية...
أخبار الأسواق
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو ، تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية لشهر يونيو تقارير الأرباح...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول الأمس على ارتفاع على الرغم من عدم حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني من عام 2022. أضاف S&P 500...
ارتفعت أسهم العديد من شركات الطاقة الشمسية بشكل حاد يوم الخميس بعد أن وافق السناتور الديمقراطي جو مانشين على دعم مشروع قانون يمنح مجموعة متنوعة من حوافز...
أصدر HSBC تحليل فني بشأن زوج العملات جنيه استرليني / دولار أمريكي. حيث ان يرى البنك بمزيد من الهبوط على الزوج واحتمالية الوصول الى مستويات 1.2125 و...
على الرغم من النبرة المتشددة لقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس ، شهد السوق بعض الإشارات على احتمالية انخفاض وتيرة رفع أسعار الفائدة. علاوة على ذلك ، قد...
انكمش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع بنسبة 0.9٪ سنويًا في الربع الثاني ، متأثراً بشكل أساسي بالمخزونات والاستثمار في الأعمال. كان هذا هو التراجع الفصلي...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي زادت فقط بمقدار 15 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 22 يوليو ، مقارنة...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم في أجواء مختلطة • عقود الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي...
Cryptocurrencies traded higher today, fuel for the industry's gains added by the major indices rising during yesterday's Fed conference. Will digital...
Meta Platforms (META.US) - commentary on results Meta Platforms' results came in well below analysts' expectations, with the company reporting...
انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة -0.9٪ على أساس سنوي في الربع الثاني ، بعد انكماش بنسبة 1.6٪ في فترة الثلاثة أشهر السابقة ، وهو أقل بكثير من تقديرات المحللين...
انخفض معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 7.5٪ على أساس سنوي في يوليو ، من 7.6٪ على أساس سنوي في الشهر السابق وأعلى من تقديرات السوق البالغة 7.4٪. على...
يحتاج المؤشر القياسي الألماني إلى دفعة جديدة. المخطط اليومي كان الداكس يسير في الماء منذ ما يقرب من أسبوع الآن - هل يلوح في الأفق التغيير السابع...
• صمت DE30 قبل قراءة التضخم الألماني والناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة • قراءة التضخم في...
كان قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالأمس حدثًا رئيسيًا في الأسبوع ، ويتحول الاهتمام الآن إلى ثاني أهم إصدار هذا الأسبوع - تقرير الناتج المحلي الإجمالي...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح طفيف من المتوقع أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمواً تعتبر آبل وأمازون من أبرز الأحداث في تقويم...
أنهت المؤشرات الأمريكية التداول على ارتفاع ملحوظ بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقفز مؤشر S&P 500 بنسبة 2.62٪ ، وارتفع مؤشر داو جزنو بنسبة 1.37٪...
رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 75 نقطة أساس في سعر الفائدة ، مما جعل معدل الفيدرالي في نطاق 2.25-2.50٪. كانت هذه هي الزيادة الثانية في سعر الفائدة...
