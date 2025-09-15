مجموعة طيران الإمارات تكافئ موظفيها بـ 22 أسبوعاً بعد نتائج قياسية
منحت مجموعة طيران الإمارات موظفيها مكافأة تمثل 22 أسبوعاً بعد الأرباح القياسية للسنة المالية 2024-2025 في هذا الإطار أصدرت المجموعة تقريرها المالي ، مُسجّلةً...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
بدأ سباق الاحتياطيات الاستراتيجية للبيتكوين، وانضمت ولاية أريزونا الأمريكية إلى السباق. عقب هذا الخبر، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.80% خلال اليوم ليصل...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توزيع أصوات المصرفيين (خفض- احتفاظ...
الوضع العام للسوق: تشهد أسواق الأسهم الأوروبية حالة من التفاؤل بعد أن عزز البيت الأبيض ثقة شركات أشباه الموصلات. ويحقق مؤشر داكس الألماني...
ارتفع سعر عملة ترامب بنسبة تقارب 13% بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيوقع قريبًا "صفقة" كبرى مع حليف رئيسي للولايات المتحدة (مع أنه لم يكشف...
بعد مؤتمر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس، يتحول انتباه المستثمرين إلى بنك إنجلترا، الذي سيعلن قراره بشأن أسعار الفائدة الساعة الواحدة ظهرًا. وقد دفعت...
هل ستتمكن الروبوتات من القيادة من أجلنا في المستقبل؟ هل ستتمكن من إجراء العمليات الجراحية بدقة عالية؟ هل ستصبح الهواتف المحمولة أو السيارات أو الأجهزة...
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن نتائج قوية للعام 2024، حيث ارتفعت قيمة أصول الشركة 9.1% لتصل إلى 1.2 تريليون درهم، فيما زادت الشركة...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بأكثر من 1.3%، متجاوزةً مستوى 20,100 نقطة وسط تفاؤل أثارته تقارير إعلامية تُشير إلى أن ترامب يعتزم إلغاء...
08:00 بتوقيت جرينتش، النرويج، سعر الفائدة على الودائع المصرفية في النرويج: الفعلي/المتوقع/السابق 4.5% توقف زوج العملات USDNOK عن الانخفاض...
07:30 بتوقيت غرينتش، السويد - سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي السويدي: الفعلي/المتوقع/المسح 2.25% بعد رفع سعر الفائدة قبل القرار، يواصل...
انتهى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، لكن أسبوع البنوك المركزية لم ينتهِ بعد. سيعلن بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة اليوم، وتتوقع الأسواق خفضها بمقدار...
أغلقت وول ستريت جلسة أمس في المنطقة الخضراء على الرغم من النبرة المملة لجيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - الإنتاج الصناعي لشهر مارس: الإنتاج الصناعي الألماني: فعلي 3.0% على أساس شهري؛ متوقع 0.9%...
أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بنسبة 0.6%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 (US100)...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بشكل طفيف مع تفاعل الأسواق مع موقف الاحتياطي الفيدرالي المحايد، وتصريحات ترامب، وعمليات بيع ألفابت التي قادتها...
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5%. والآن، يُعلق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول على الاقتصاد الأمريكي والسياسة...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة:...
انخفضت أسهم شركة ألفابت (GOOGL.US) بنسبة 8% مع اعتزام شركة آبل (AAPL.US) إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي إلى محرك بحثها سفاري. تتوقع الأسواق أن تكون هذه الخطوة...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
