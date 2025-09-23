ينخفض الدولار الأمريكي وتقفز المؤشرات بعد قرار الفيدرالي
أنهت مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم مرتفعة. من بين المتفوقين ، AEX الهولندي (+ 1٪) و مؤشر FTSE MIB الإيطالي (+ 1.5٪). كان WIG20 البولندي...
أخبار الأسواق
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس. كان القرار متوافقًا مع التوقعات وبالتالي لم ينتج عنه أي تحرك...
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. لم يكن القرار مفاجئًا - فقد قام البنك...
قد يكون قرار السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم هو المفتاح للتوقعات المستقبلية لمؤشر S&P 500 (US500) بالإضافة إلى مؤشرات الأسهم...
أصدرت Spotify (SPOT.US) اليوم تقرير الأرباح للربع الثاني من عام 2022 قبل افتتاح جلسة وول ستريت. تم النظر إلى الإصدار بشكل إيجابي من قبل السوق ، وتعتبر...
صدر اليوم التقرير الأسبوعي من وزارة الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. أكد الإصدار إلى حد كبير ما تم التلميح إليه يوم...
• أطلقت المؤشرات الأمريكية جلسة اليوم على ارتفاع • يظل مؤشر داو جونز قريبًا من الحد الأعلى للقناة...
الأسبوع الحالي مليء بنشر النتائج المؤقتة لأكبر عمالقة التكنولوجيا في العالم. هل ستدافع ما يسمى بشركات AAA (Alphabet ، Amazon ، Apple) عن نفسها ضد العلامات...
ستعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرار السياسة النقدية مساء اليوم في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. أظهرت مفاجأة متشددة من جانب البنك المركزي الأوروبي...
ارتفعت الطلبات الجديدة للسلع المعمرة المصنعة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 1.9٪ على أساس شهري في يونيو ، لتوسيع المكاسب من الزيادة المعدلة بالزيادة...
• اختلط DE30 قبل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة • معنويات GfK تزداد سوءًا! • ...
أوقفت Bitcoin الانخفاضات إلى ما دون 20700 دولار ، يحاول قطاع العملات المشفرة العودة إلى النمو مع نفس الشعور المحسن على مؤشرات سوق الأسهم: • ...
• المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح أعلى • قرار سعر الفائدة الفيدرالية الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش • تقارير الأرباح من ميتا تستعد...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.15٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.71٪ وخسر راسل 2000 بنسبة 0.70٪....
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم منخفضة حيث قامت شركة غازبروم مرة أخرى بتخفيض صادرات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم بسبب...
• تراجعت أسهم Shopify (SHOP.US) بأكثر من 16.0٪ خلال جلسة اليوم بعد أن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الكندية عن خطط لتسريح...
أصدر Credit Agricole تحليل زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي EURUSD. حيث يرى البنك بمزيد من الصعود على الزوج في الوقت الحالي و احتكالية الوصول الى مستويات...
ستقوم Microsoft (MSFT.US) بالإبلاغ عن نتائج الربع الرابع من عام 2022 اليوم بعد جرس الإغلاق. على غرار شركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى ، تلقت أسهم Microsoft...
