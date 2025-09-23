افتتاح الولايات المتحدة: تحذير وول مارت من الأرباح تسحب وول ستريت إلى الانخفاض
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض • خفض وول مارت (WMT.US) توقعاته المالية • ...
أخبار الأسواق
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
انخفض مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمر الأمريكي إلى 95.7 في يوليو ، من 98.7 في الشهر السابق وأقل من توقعات السوق عند 97.3. قال لين فرانكو ، المدير الأول...
النفط: • النفط الخام يخرج من التسلسل الهابط. أقرب هدف رئيسي للمضاربين على ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط يقع حول 101 دولارًا أمريكيًا...
خفضت وول مارت توقعات الأرباح مشيرة إلى ارتفاع التضخم. يمكن اعتبار وول مارت ، التي كانت من بين كبار بائعي التجزئة في الولايات المتحدة لعقود من الزمان ،...
• مؤشر الداكس يقترب من مستوى 13000 نقطة • أزمة الغاز تفسد المزاج في قاعة التداول الألمانية • ...
تستمر أسعار الغاز العالمية في الارتفاع بشكل كبير اليوم. ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي ، TTF ، بأكثر من 10٪ ، وأسعار NATGAS بنحو 9.0٪. الوضع في أوروبا متوتر...
تم سحب أسهم Alphabet (GOOG. الولايات المتحدة) الى أسفل بسبب النتائج المخيبة للآمال من Snap (SNAP. الولايات المتحدة) في 21 يوليو. أرسلت مفاجأة صدمة...
الركود ، على الرغم من أنه لا يزال خجولًا ، إلا أنه بدأ يطرق بصوت أعلى وأعلى صوتًا على بوابات وول ستريت. بدأ المزيد من شركات النمو البارزة في إظهار نتائج...
العملات المشفرة هي فئة الأصول الأسوأ أداءً اليوم. و يمكن رصد الانخفاضات الحادة عبر سوق الأصول الرقمية مع انخفاض أسماء bing مثل Bitcoin أو Ethereum بما...
ستقوم Alphabet (GOOGL.US) بالإبلاغ عن أرباح الربع الثاني من عام 2022 اليوم بعد إغلاق جلسة وول ستريت. أجرت الشركة مؤخرًا تجزئة للأسهم بنسبة 20 مقابل 1 ،...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أقل مؤتمر مجلس ثقة المستهلك ، تقرير API حول مخزونات النفط تقارير الأرباح من Microsoft و Alphabet تشير...
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.13٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.28٪ ، وزاد Russell 2000 بنسبة 0.60٪....
• كافحت المؤشرات الأوروبية من أجل الزخم خلال جلسة اليوم بينما أغلق مؤشر داكس على انخفاض بنسبة 0.33٪ بعد أن أعلنت شركة غازبروم...
خلال جلسة التداول الأولى من الأسبوع الجديد ، ارتفع الدولار الأمريكي بنحو 0.5٪ مقابل الفرنك السويسري. ومع ذلك ، عند النظر إلى الرسم البياني لزوج العملات...
• انخفض سهم Newmont Corp (NEM.US) بأكثر من 10٪ يوم الاثنين بعد أن رفعت شركة تعدين الذهب تقديرات التكلفة السنوية وسجلت أرباحًا...
كانت جلسة اليوم هادئة نسبيًا في سوق الفوركس ، مع بقاء زوج يورو / دولار EUR / USD في النطاق. مخطط إطار زمني لمدة اربع ساعات. على الرسم البياني لكل...
ارتفع سعر ناتجاس بشكل حاد بعد الأنباء التي تفيد بأن شركة غازبروم الروسية العملاقة قالت إنها أوقفت توربين سيمنز آخر ومن خطط يوم الأربعاء لخفض إمدادات الغاز...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى • أسبوع مثير للاهتمام مع قرار اللجنة الفيدرالية للسوق...
بدأ البنك السويسري Julius Baer (BAER.CH) جلسة تداول اليوم بفجوة هبوطية كبيرة ، مدفوعة بالنتائج الضعيفة للنصف الأول من عام 2022. ومع ذلك ، تمكن المضاربون...
