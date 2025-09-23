أهم تقارير الأسهم التي يجب مراقبتها هذا الأسبوع (25.07.2022)
يسير موسم أرباح وول ستريت على قدم وساق ، وقد بدأ للتو أكثر أيام الأسبوع إثارة للاهتمام. سيُعرض على التجار تقارير أرباح من بعض أكبر الشركات في سوق الأسهم...
أخبار الأسواق
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
• يتدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا بشكل محدود للغاية • أبلغت شركة غازبروم أنه بعد تركيب التوربين "الشهير"...
• مكاسب DE30 في بداية الأسبوع • بيانات Ifo • Jefferies إيجابية...
كان أداء المؤشرات الأمريكية جيدًا الأسبوع الماضي وتمكنت من الاستمرار في حركة الانتعاش. حيث بدأ أسبوع جديد في مزاج متشائم إلى حد ما ، والآن يتم تداول العقود...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح منخفضة مؤشر IFO الألماني أسبوع مثير للاهتمام مع قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتقارير الناتج المحلي الإجمالي...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض في بداية أسبوع جديد. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 0.8٪ ، وانخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة...
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع طفيف بعد بداية صعبة ، حيث أغلق مؤشر الداكس الالماني ثابتًا تقريبًا. وعلى...
انخفض سهم شركة Micron Technology (MU.US) بأكثر من 4٪ يوم الجمعة بعد أن خفضت Morgan Stanley تصنيف مزود شرائح الذاكرة إلى وزن أقل من الوزن المتساوي وحافظت...
بعد القراءات الضعيفة يوم الخميس لمطالبات البطالة الأسبوعية ومؤشر فيلي الفيدرالي ، تم اليوم نشر بيانات أكثر إثارة للقلق من الاقتصاد الأمريكي. انخفض...
قدم اجتماع البنك المركزي الأوروبي رفعا مفاجئا لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، والآن ستبحث الأسواق عن خطوة بنك الاحتياطي الفيدرالي. سيعلن البنك المركزي...
شهد اليورو مقابل الدولار الأميركي ارتفاع في معدل التذبذب خلال جلسة أمس بعد الحركة العنيفة من البنك المركزي الأوروبي. مع ذلك ، يتراجع الدولار اليوم ، بعد...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم في أجواء مختلطة • تويتر (TWTR.US) أرباح الربع الثاني...
ارتفعت أسهم أمريكان إكسبريس بنسبة 5٪ تقريبًا قبل افتتاح سوق الأسهم الأمريكية بعد صدور تقرير ربع سنوي ناجح. تجاوزت الشركة توقعات المحللين: الإيرادات:...
أعلن موقع تويتر (TWTR.US) عن نتائج الربع الثاني اليوم قبل افتتاح جلسة وول ستريت. و أعلنت شركة التواصل الاجتماعي عن خسارة معدلة للسهم الواحد قدرها 0.08...
أظهرت التقديرات الأولية أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي انخفض إلى 52.3 في يوليو من 52.7 في يونيو ، أعلى من التوقعات عند 52.0. انخفض...
• يسجل DE30 مكاسب معتدلة • تتفاعل الأسواق الأوروبية مع بيانات مؤشر مديري المشتريات وفتح موانئ البحر...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الكندية لشهر مايو في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير كان أفضل من المتوقع ولكنه لم يطلق أي تحركات كبيرة...
افتتح سهم Snap اليوم بفجوة هبوطية تقارب 30٪ وسط تقرير محبط للآمال للربع الثاني. خسرت Snap أكثر من 65٪ من قيمتها منذ بداية العام ، واليوم تتسعّر الأسواق...
