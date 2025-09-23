أسهم Snap في حالة سقوط حر مرة أخرى. السحابة السوداء فوق الأسهم التقنية؟
افتتح سهم Snap اليوم بفجوة هبوطية تقارب 30٪ وسط تقرير محبط للآمال للربع الثاني. خسرت Snap أكثر من 65٪ من قيمتها منذ بداية العام ، واليوم تتسعّر الأسواق...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
سيحصل المستثمرون على 4 أسهم Gamestop لكل سهم مملوك ، ولن يؤثر التقسيم بشكل مباشر على قيمة الأسهم المملوكة. في الوقت نفسه ، تم تخفيض الحد المتاح...
يكافح سوق العملات المشفرة للحفاظ على المكاسب. على الرغم من أن بيع البيتكوين الذي تم الكشف عنه من تسلا تسبب في حالة من الذعر قصيرة الأمد ، إلا أن المشترين...
ستصبح أسهم Gamestop أرخص اليوم بسبب التجزئة المخطط لها ، أي تقسيم أسهم الشركة: • سيحصل المستثمرون على 4 أسهم Gamestop لكل...
كان تداول النفط على ارتفاع في بداية الجلسة النقدية الأوروبية ولكن المعنويات تغيرت بعد صدور مؤشرات فلاش لمؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو من فرنسا وألمانيا....
تعتبر إصدارات مؤشرات مديري المشتريات لشهر يوليو من أهم الأحداث في التقويم الاقتصادي اليوم. تم إطلاق إصدارين رئيسيين من منطقة اليورو - الفرنسية والألمانية...
تتحضر المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل مؤشرات مديري المشتريات فلاش لشهر يوليو من أوروبا والولايات المتحدة أرباح من Twitter و American Express يشير...
شهدت المؤشرات الأمريكية يوم أمس جلسة إيجابية أخرى. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.99٪ ، وارتفع داو جونز بنسبة 0.51٪ وقفز ناسداك بنسبة 1.36٪. أضاف راسل...
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم في حالة مزاجية مختلطة ، ويبدو أن الطلب يتلاشى وسط زيادة أسعار الفائدة أعلى من المتوقع...
تراجعت أسهم Carnival (CCL.US) بنسبة 12.0٪ تقريبًا يوم الخميس بعد أن أعلنت شركة الرحلات البحرية أنها تبيع مخزونًا إضافيًا بقيمة مليار دولار. وقالت الشركة...
أصدرت MUFG تحليل لزوج العملات USDCAD. حيث ان توقع البنك بمزيد من الصعود على الزوج و احتمالية الوصول الى مستويات 1.2925 و 1.3400 اما اذا...
ارتفع سعر ناتجاس إلى 8.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الخميس ، وهو مستوى لم نشهده منذ منتصف يونيو 2022 حيث طغت آفاق ارتفاع الطلب على الأخبار...
بينما في الأسبوع الماضي ، بفضل تصرفات Elon Musk ، كان Twitter شركة تحدث عنها عالم الاستثمار بأكمله ، استحق أمس شركة أخرى مرتبطة مباشرة بالملياردير المثير...
تم تصميم تقنية إنترنت الأشياء المعروفة بالاختصار IoT لربط جميع الأجهزة والأشياء ، وتشكيل شبكة لتحسين عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية وتحسين الجودة الشاملة...
انتهى المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي الأوروبي لاغارد وتسبب في بعض التحركات في السوق. تخلى زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي عن جميع المكاسب التي حققها...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم في أجواء مختلطة • خيبت طلبات إعانة البطالة وفيلي الاحتياطي...
بلغ عدد الأمريكيين الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.251 مليون في الأسبوع المنتهي في 16 يوليو ، مقارنة بـ 0.244 مليون في الأسبوع السابق. جاءت قراءة...
أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) للتو عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية. رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أحد عشر...
قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة أكثر مما أعلن سابقًا. هذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي يأخذ في الاعتبار مشكلة التضخم بجدية ، ولكنه...
