باعت Tesla 75٪ من عملات البيتكوين. العملات المشفرة آخذة في الانخفاض
ضعفت المعنويات الإيجابية في سوق العملات المشفرة بشكل مفاجئ وسط أنباء عن قيام Tesla ببيع 75٪ من احتياطيات Bitcoin ، بقيمة تقارب 936 مليون دولار. استقرت...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
• يستقر DE30 فوق خط الاتجاه الهبوطي الشهري • الأسواق تنتظر قرار البنك المركزي الأوروبي • ...
يتخلى المؤشر القياسي الألماني عن جزء من مكاسب الأسبوع. مخطط D1 يتأرجح مؤشر داكس بين المكاسب والخسائر يوم الخميس قبل قرار سعر...
يعتبر قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش حدثًا رئيسيًا اليوم. من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتقديم...
أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة وإعدادات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير خلال اجتماع اليوم. مثل هذا القرار كان متوقعا من قبل الأسواق. مع ذلك...
اليوم هو أهم يوم في الأسبوع لتجار اليورو. هذا بسبب 3 عوامل: نهاية صيانة نورد ستريم 1 توقع استقالة رئيس الوزراء الإيطالي دراجي قرار معدل البنك...
تستعد سوق الأسهم الأوروبية لافتتاح أعلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة على رأس جدول الأعمال من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء الإيطالي تشير...
زادت المؤشرات الأمريكية من المكاسب السابقة وأغلقت تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.59٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.15٪ ، وارتفع...
• قضت المؤشرات الأوروبية على مكاسبها المبكرة وأغلقت جلسة اليوم منخفضة ، وأوقفت مكاسبها على مدى 3 أيام قبل اجتماع البنك المركزي...
ارتفعت أسهم الألعاب التي تركز على ماكاو مثل Las Vegas Sands (LVS.US) و Wynn Resorts (WYNN.US) بأكثر من 3.0 ٪ يوم الأربعاء بعد أن ذكرت رويترز أن مركز المقامرة...
في بداية الأسبوع الجديد ، واصل زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي تصحيحه الصعودي ، لكن جلسة اليوم تبدو مختلفة بعض الشيء. على الرغم من الزيادات الأولية ،...
ستنشر Tesla Inc (TSLA.US) نتائجها ربع السنوية اليوم بعد إغلاق السوق. تشعر وول ستريت بالقلق من أن الربع الثاني من هذا العام قد يكون "صعبًا" بالنسبة...
تسبب نشر التقريرين من وزارة الطاقة الأمريكية في بعض التحركات في سوق النفط. حيث انخفضت مخزونات الخام بشكل غير متوقع بينما زادت مخزونات البنزين. كانت هناك...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى • انخفض سهم بيكر هيوز (BKR.US) على خلفية ضعف النتائج...
تواصل مؤشرات البورصة انتعاشها القوي ، مع تداول مؤشر ناسداك التكنولوجي عند أعلى مستوياته في شهر. زادت الرغبة في المخاطرة بشكل ملحوظ مؤخرًا ، وهو ما انعكس...
ارتفع التضخم السنوي في كندا إلى 8.10٪ على أساس سنوي في يونيو من 7.7٪ في مايو ، وهو أعلى مستوى منذ يناير 1983 ، ولكنه أقل من توقعات السوق عند 8.4٪. ارتفعت...
• DE30 ينفي مكاسب اليوم الباكر • تنخفض المؤشرات بعد تصريحات لافروف بشأن الحرب • ...
بالأمس بعد إغلاق جلسة شباك التذاكر ، أعلنت شركة Netflix العملاقة المتدفقة عن نتائج الربع الثاني. كانت الأسواق تنتظرهم بفارغ الصبر لأن التقارير الفصلية...
تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية بما يزيد عن 0.5٪ بينما انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بنسبة 0.3٪ عقب التعليقات الأخيرة من وزير الخارجية الروسي سيرغي...
