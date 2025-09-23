في اللتقويم الاقتصادي: تقارير الأرباح من ونسون آند جونسون ولوكهيد مارتن ونيتفليكس
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض مراجعة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يونيو تقارير الأرباح من Johnson & Johnson...
أخبار الأسواق
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
المزيد
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض مراجعة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يونيو تقارير الأرباح من Johnson & Johnson...
على الرغم من الحالة المزاجية المتفائلة التي شهدتها الجلسة الأوروبية ، أنهت المؤشرات من وول ستريت تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة...
تواجه أوروبا حاليًا أسوأ أزمة طاقة محتملة في التاريخ. هناك العديد من العوامل التي أدت إلى الوضع الحالي ، ولكن السبب الرئيسي واضح. رداً على العقوبات المفروضة...
ارتفع سهم Goldman Sachs (GS.US) بأكثر من 2،5٪ يوم الاثنين بعد أن تجاوزت الأرباح والعائدات توقعات وول ستريت بهامش ضخم على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي غير...
أصدر BNP Paribas تحليل بشأن زوج العملات AUDUSD. حيث ان البنك قام بتحليل الزوج بأنه من المتوقع مزيد من الصعود و الوصول الى مستويات 0.6829 و 0.7100 اما...
وفقًا للحسابات الجديدة للاتحاد الأوروبي ، إذا قررت روسيا إيقاف صنبور الغاز للكتلة بأكملها ، فقد تخفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 1.5٪....
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على ارتفاع • ارتفع بنك جولدمان ساكس (GS.US) بنتائج ربع...
تنتعش كل من البيتكوين والإيثريوم اليوم ، مما يسحب سوق العملات المشفرة الأخرى الأصغر حجمًا معها. مع تحسن المعنويات ، تميل ما يسمى بـ "العملات البديلة"...
يعتبر الجنيه البريطاني هو العملة الرئيسية الأفضل أداءً اليوم حيث يستمر الارتفاع المريح على خلفية الآمال المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتخذ...
• أسبوع التداول الجديد ينتج عنه مكاسب في أسواق الأسهم الأوروبية • كسر DE30 فوق 13000 نقطة تجلب...
تستمر العملات المشفرة في الارتفاع اليوم. ارتفعت عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 22000 دولار ، وتواصل إيثريوم ارتفاعها إلى ما يقرب من 1500 دولار. يرتبط عودة...
بدأ موسم أرباح وول ستريت للربع الثاني من عام 2022. أطلقت البنوك الأمريكية الكبرى ماراثونًا للأرباح الأسبوع الماضي وأصبح تدفق التقارير أكثر تنوعًا بدءًا...
العملات المشفرة هي أفضل فئة من الأصول أداءً في بداية الأسبوع الجديد. تمتد العملات المعدنية صعودًا تم إطلاقها الأسبوع الماضي وبعضها ، على سبيل...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى أرباح من آي بي إم وجولدمان ساكس قرار سعر الفائدة من البنك المركزي التركي وبنك الشعب الصيني والبنك...
تم تداول مؤشرات سوق الأسهم من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع في بداية أسبوع جديد. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.5٪ وقفز مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة...
فاقت نتائج Citigroup (C.US) توقعات المحللين وحسنت المعنويات حول القطاع المصرفي والمالي. لقد استفادت الشركة بالتأكيد من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وكانت...
قفز سهم Pinterest (PINS.US) بأكثر من 15.0٪ يوم الجمعة بعد أن ذكرت وول ستريت جورنال أن المستثمر الناشط إليوت مانجمنت قد استحوذ على حصة 9٪ في شركة مشاركة...
• مبيعات التجزئة الأمريكية أعلى من التقديرات • انتعاش ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان من مستوى قياسي منخفض ارتفعت...
تهيمن حالة العزوف عن المخاطرة على الأسواق المالية العالمية حيث يهدد تسارع التضخم في الولايات المتحدة بالتشديد الأسرع لبنك الاحتياطي الفيدرالي. بينما يتعين...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم