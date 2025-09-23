افتتاح الولايات المتحدة: افتتحت وول ستريت على ارتفاع على الرغم من بيانات مبيعات التجزئة القوية
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى • مبيعات التجزئة فوق التوقعات • ...
أخبار الأسواق
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
أظهرت تقديرات أولية أن ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 51.10 في يوليو من أدنى مستوى قياسي عند 50.0 في يونيو ، أعلى من توقعات...
انخفض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة إلى -0.2٪ في يونيو ، بعد تعديله بالخفض بنسبة 0.0٪ مقارنة بالشهر السابق في مايو وفقدان توقعات السوق بشأن تقدم...
قدمت شركة تعمل في صناعة السياحة الفضائية تحديثًا حول إنشاء مصنع سفن جديد من فئة دلتا في ميسا ، أريزونا: • وقعت الشركة على...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير كان أفضل من المتوقع ولكنه لم يطلق أي تحركات كبيرة...
• يكافح DE30 للعودة إلى ما فوق 12750 نقطة • تحسن المزاج في أوروبا بعد الجولة الأخيرة من الانخفاضات جلبت...
توقع العديد من المستثمرين أن زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية يمكن أن تكون بمثابة اختراق لسوق النفط. لكن اتضح أن التوقعات كانت مبالغًا فيها. على الأرجح ،...
على الرغم من المعنويات الضعيفة أمس من افتتاح موسم الأرباح في وول ستريت ، أظهرت المؤشرات الرئيسية القوة النسبية للمشترين ومحت بعض الانخفاضات. المؤشرات الأوروبية...
انخفضت أسعار المعدن الأحمر اليوم إلى 7000 دولار للطن للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020. لنتذكر أنه قبل ما يزيد قليلاً عن أربعة أشهر كانت تكلفة COPPER هي الأعلى...
اخترق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USDCAD) أعلى مستوى له في 20 شهرًا يوم أمس ، بعد حركة قوية فوق علامة 1.3100. تمكن الزوج من تحقيق اختراق...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مرتفع تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية ليوليو الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش توقعات التضخم UoM تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.30٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.46٪ وراسل 2000 بنسبة 1.07٪. كان...
• أنهت المؤشرات الأوروبية الجلسة منخفضة ، حيث انخفض مؤشر Dax بنسبة 1.86٪ و CAC40 بنسبة 1.41٪ وسط تزايد مخاوف الركود. • ...
انخفض سهم Cisco Systems (CSCO.US) بأكثر من 2.0٪ يوم الخميس بعد أن خفضت جي بي مورجان للأوراق المالية تصنيف صانع معدات الشبكات إلى "محايد" من "زيادة...
تراجع الدولار الأمريكي قليلاً وتمكنت مؤشرات وول ستريت الرئيسية من تقليص بعض الخسائر المبكرة بعد تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي والر. يُعرف هذا المصرفي...
أصدر MUFG تحليل لزوج العملات USDCAD. حيث ان يتوقع البنك مزيد من الصعود للزوج حيث من المحتمل الوصول الى المستويات التالية 1.2850 و 1.3400 اما اذا ارتد...
الشركة التي كانت على شفاه عالم الاستثمار بأكمله خلال الأسبوع الماضي هي Twitter (TWTR.US). يوم الجمعة ، ضجت الأسواق المالية بأخبار انسحاب Elon Musk رسميًا...
افتتح اليوم موسم النتائج الفصلية لشركات وول ستريت ويبدأ تقليديا بنتائج القطاع المصرفي في الولايات المتحدة. تخسر الأسهم ، JP Morgan و Morgan Stanley في...
يستمر ارتفاع الدولار وانخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى ما دون المستوى 0.99. و من ناحية أخرى ، النفط رخيص للغاية في الوقت الحالي. يتم تداول...
