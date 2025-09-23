نفط WTI أقل من 90 دولارًا!
انخفض سعر النفط الخام عن مستوياته في 24 فبراير ، عند التحركات العسكرية الروسية. يبدو أن سوق النفط أكثر إحكامًا ، لكن المخاوف من الركود المحتمل فرضت ضغوطًا...
أخبار الأسواق
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض • ادعاءات مخيبة للآمال وبيانات PPI • ...
• بلغ عدد الأمريكيين الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.244 مليون في الأسبوع المنتهي في 9 يوليو ، مقارنة بـ 0.235 مليون...
• تدعم اختبارات DE30 عند 12600 • يشير Hugo Boss (BOSS.DE) بآفاق متفائلة لبقية العام تتميز...
يعمل المؤشر القياسي الألماني على تضييق الفجوة إلى أدنى مستوى لهذا العام إلى حوالي 180 نقطة. المخطط الزمني الاسبوعي يواصل مؤشر الداكس انخفاضه هذا...
يعتبر الدولار الأسترالي من أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم وهناك سبب وجيه لذلك. صدر تقرير الوظائف الأسترالي اليوم خلال جلسة التداول الآسيوية واتضح...
تستعد سوق الأسهم الأوروبية لافتتاح ثابت تقرير التضخم في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يونيو تقارير الأرباح من Morgan Stanley و JPMorgan تشير...
تمكنت المؤشرات الأمريكية من استرداد معظم خسائر ما بعد مؤشر أسعار المستهلك ولكن أغلقت تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.45٪...
• استأنفت المؤشرات الأوروبية حركتها الهبوطية يوم الأربعاء ، حيث انخفض مؤشر CAC40 الإقليمي ومؤشر DAX 40 بنسبة 0.73٪ و 1.16٪ على...
ارتفع سهم Stitch Fix (SFIX.US) بأكثر من 17.0٪ يوم الأربعاء بعد أن أظهر ملف SEC أن Bill Gurley من Benchmark Capital ، الذي يعمل في مجلس إدارة الشركة ويمتلك...
ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى 9.1٪ على أساس سنوي - لم يتوقع أحد من محللي بلومبيرج مثل هذه القراءة المرتفعة .. ولا عجب في أن توقعات رفع...
مؤشر الداكس الالماني لنبدأ تحليل اليوم بمؤشر البورصة الألماني DAX (DE30). بالنظر إلى فترة الاربع ساعات ، يتداول المؤشر في اتجاه هبوطي مؤخرًا. ومع ذلك...
تسبب نشر التقريرين من وزارة الطاقة الأمريكية في بعض التحركات في سوق النفط. ارتفعت مخزونات النفط الخام ومخزونات البنزين بشكل غير متوقع. كانت هناك أيضًا...
رفع بنك كندا بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 2.50٪ بينما توقعت الأسواق زيادة 75 نقطة أساس. "يواصل مجلس الإدارة الحكم على...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض • قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أعلى بكثير من...
تم التصريح عن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي تمت مراقبته على نطاق واسع لشهر يونيو وأظهر تسارعًا هائلاً في نمو الأسعار ، مما أثار المزيد من المخاوف...
تراجعت خطوط دلتا الجوية (DAL.US) عن أرباح الربع الثاني حيث تأثرت الهوامش من ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل. ومع ذلك ، تتوقع الشركة طلبًا قويًا...
سيصدر اليوم مؤشر التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لبيانات يونيو في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تشير التوقعات إلى قراءة أعلى بنسبة...
تراجعت عملة البيتكوين إلى ما دون 20000 دولار بعد عطلة نهاية الأسبوع ، لكن المضاربين على الارتفاع يحاولون مرة أخرى للارتداد من الانخفاضات العميقة....
