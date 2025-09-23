مؤشر الداكس يعوض عن بعض الانخفاضات المبكرة في اليوم
• يعوض DE30 بعض الانخفاضات بعد الهبوط هذا الصباح • ينخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الألماني كما...
أخبار الأسواق
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
المزيد
• يعوض DE30 بعض الانخفاضات بعد الهبوط هذا الصباح • ينخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الألماني كما...
قد يكون اليورو مقابل الدولار الأميركي قد قاوم الانخفاض إلى ما دون التكافؤ في الوقت الحالي حيث تخلى الدولار عن بعض المكاسب لكن توقعات اليورو لا تزال قاتمة....
قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. أدى هذا إلى وضع سعر الفائدة النقدي الرسمي عند 2.50٪ ، وهو أعلى مستوى منذ...
تتجه المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل من اغلاقات يوم أمس من المتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي مرة أخرى بنك كندا يستعد لرفع سعر الفائدة...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.92٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.62٪ وهبط ناسداك بنسبة 0.95٪. انخفض...
شهدت العديد من الأصول انخفاضًا كبيرًا في الأسعار اليوم ، ولكن عمليات البيع المكثفة على السلع لافتة للنظر. من الصعب العثور على سوق لا يتعرض لخسائر كبيرة...
• ارتفع سهم Peloton (PTON.US) بأكثر من 3.0٪ يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات التمرين أنها ستنتقل بالكامل إلى التصنيع...
انخفضت أسعار القهوة إلى 206.25 دولار ، وهو مستوى لم نشهده منذ 11 مايو ، وسط ضعف حقيقي ومخاوف مستمرة بشأن مدى تأثير الركود على الطلب. في المقابل ، أظهرت...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى • نشرت شركة PepsiCo (PEP.US) نتائج ربع سنوية متفائلة • ...
انخفض النفط الخام بأكثر من 6 ٪ دون 98.00 دولارًا للبرميل مع القيود الجديدة لـ Covid-19 في أكبر مستورد للصين والمخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي العالمي...
انخفض النفط الخام بأكثر من 6 ٪ دون 98.00 دولارًا للبرميل مع القيود الجديدة لـ Covid-19 في أكبر مستورد للصين والمخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي العالمي...
قد تواجه شركة Meta Platforms المعروفة باسمها القديم ، Facebook ، مشاكل متراكمة في الحفاظ على هوامش ربح عالية بحلول خريف عام 2021. يشير تسجيل اجتماع مغلق...
النفط: • يتم تداول النفط الخام حول 100 دولار للبرميل • تشير توقعات Citi في "الركود" إلى أن...
• تراجعت أسهم شركة Gap (GPS.US) بنسبة 6٪ تقريبًا قبل جرس الافتتاح بعد أن أعلنت شركة التجزئة لبيع الملابس غير الرسمية المتعثرة...
تجلب جلسة التداول الأوروبية اليوم استمرارًا للمشاعر المتدهورة لمعظم مؤشرات سوق الأسهم. يخسر مؤشر DE30 الألماني حاليًا ما يقرب من 0.7٪ ، بينما انخفض مؤشر...
العملة المشفرة الرائدة Bitcoin اليوم تنخفض إلى ما دون علامة 20000 دولار النفسية مرة أخرى وتسحب معها العملات المشفرة الأصغر. يقترب Ethereum من علامة 1000...
تتجه كل الأنظار إلى اليورو مقابل الدولار الأميركي اليوم حيث يحوم زوج العملات الرئيسي بالقرب من التكافؤ. تداول هذا الزوج لفترة وجيزة أسفل المستوى 1.00 ولكنه...
يواصل الدولار الأمريكي تفوقه على اليورو ، مما تسبب في وصول اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى التكافؤ للمرة الأولى منذ أواخر عام 2002. المخاوف بشأن الركود...
• تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أقل • EURUSD بوصة أقرب إلى التكافؤ • تقرير...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم