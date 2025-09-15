عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية قليلاً قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش (المؤتمر الصحفي لباول الساعة 6:30 مساءً بتوقيت غرينتش)؛...
بالأمس، وفي النصف الثاني من اليوم، حققت نيو هامبشاير إنجازًا تاريخيًا كأول ولاية أمريكية تعتمد قانونًا يسمح بإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين. وعقب هذا...
يُقدّر السوق احتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع اليوم بنسبة مئوية ضئيلة للغاية. ورغم دعوات دونالد ترامب المتكررة لتخفيف السياسة...
تتفوق عقود الكاكاو الآجلة (COCOA) اليوم على جميع السلع الزراعية الأخرى المتداولة في بورصتي ICE وCBOT. بعد انخفاضها إلى ما دون 9000 دولار للطن مرتين، استعاد...
ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي "هنرو هب" (NATGAS) بأكثر من 3% اليوم، ملامسة مستوى 3.60 دولار. ويستهدف مشتري الغاز الطبيعي الآن أعلى...
انخفضت أسهم شركة فريدريش فورفيرك (VH2.DE)، المتخصصة في البنية التحتية للطاقة الألمانية، بنحو 5.5% اليوم، لتحتل بذلك مكانة بين أضعف الأسهم أداءً في سوق...
وسّعت شركة سيمنز هيلثينيرز توقعاتها لأرباح السهم المعدلة للعام بأكمله إلى ما بين 2.20 و2.50 يورو، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي تراوحت بين 2.35 و2.50...
تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.12% لتصل إلى 3,391.56 دولارًا للأوقية يوم الأربعاء، منهيةً مكاسب استمرت يومين، حيث عززت أنباء المحادثات التجارية المرتقبة بين...
07:00 - الطلبيات الصناعية الألمانية (شهريًا) (أبريل) الطلبيات الصناعية الألمانية (شهريًا) (أبريل): النسبة الفعلية 3.6% مقابل التوقعات 1.3%...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاءات الأوروبي وأرقام مبيعات التجزئة، إلى جانب العديد من تقارير الأرباح من كبرى الشركات...
ارتفعت الأسواق الآسيوية إثر إعلان محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتصدر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ المكاسب الإقليمية بارتفاع نسبته 1.5%...
أنهت المؤشرات تداولات اليوم على انخفاض وسط تصريحات فوضوية من دونالد ترامب. ويحافظ البيتكوين على أداء جيد نسبيًا، بينما يحقق الذهب مكاسب قوية. يُعد...
استخدم دونالد ترامب مزيجًا من النبرة الحازمة والدبلوماسية في تصريحاته الجديدة حول التجارة والعلاقات الخارجية. وأكد مجددًا على "وفرة الطاقة" الأمريكية...
شهدت الأسواق المالية يوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الصناعية والمعادن الثمينة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط...
صرح وزير الخزانة الأمريكي بيسنت بأن واشنطن تعمل على صفقات تجارية مع 17-18 شريكًا، وقد تُعلن عن بعض أكبر الاتفاقيات "في وقت مبكر من هذا الأسبوع"،...
قررت شركة Take Two Interactive (TTWO.US)، الشركة المسؤولة عن ألعاب مثل سلسلة Grand Theft Auto وRed Dead Redemption، نشر العرض الترويجي الثاني للعبة Grand...
بدأت جلسة سوق الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض، حيث تأثرت ثقة المستثمرين سلبًا في أعقاب اقتراح الرئيس السابق دونالد ترامب الجديد بفرض رسوم جمركية على...
ارتفعت المبيعات المماثلة في المتاجر الأمريكية الكبرى بنسبة 6.9% على أساس سنوي، مقارنةً بارتفاع قدره 6.1% في الشهر السابق. ورغم هذه القراءة القوية والقرار...
صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: -123.20, المتوقع: -136.80, الفعلي: -140.50 التصدير: السابق: 278.50, الفعلي:...
