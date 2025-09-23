اسهم النمو: تويتر
انهيار صفقة تويتر (TWTR.US): ما الذي يجب أن نعرفه؟ كشف Elon Musk رسميًا عن نيته التراجع عن صفقته للاستحواذ على Twitter. يصر ماسك على أن عدم الثقة في...
أخبار الأسواق
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
يقع اليورو مقابل الدولار الأميركي في مركز الاهتمام اليوم. بعد انخفاض استمر لأشهر ، اقترب اليورو من التكافؤ مع الدولار الأمريكي. كان منذ ما يقرب من 20 عامًا...
• أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.15٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.52٪...
قفز سهم Bed Bath & Beyond (BBBY.US) بأكثر من 27٪ يوم الخميس بعد أن أظهرت الإيداعات التنظيمية أن العديد من المديرين التنفيذيين استحوذوا على عدد كبير...
أصدر SEB تحليل فني لزوج العملات EURUSD. حيث ان من المتوقع المزيد من الصعود على زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي الى مستويات المقاومة عند 1.0182...
ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد يوم الخميس ، ولكن نشر تقارير اليوم من وزارة الطاقة الأمريكية فشل في تسريع الزخم الصعودي. ارتفعت مخزونات النفط الخام بشكل غير...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي زادت فقط بمقدار 60 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 1 يوليو من 82 مليار...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى • ارتفعت مطالبات البطالة الأمريكية بشكل غير متوقع • ...
بلغ عدد الأمريكيين الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.235 مليون في الأسبوع المنتهي في 2 يوليو ، مقارنة بـ 0.231 مليون في الأسبوع السابق. جاءت قراءة...
تم الإعلان للتو عن محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، ولكن لم يتسبب في أي تحركات كبيرة في الأسواق. فيما يلي النقاط الرئيسية من المستند: • ...
شهد سعر سهم إيرباص (AIR.DE) النصف الأول من عام 2022. وبينما سجل السهم انخفاضًا مزدوج الرقم في الفترة من يناير إلى يونيو 2022 ، كانت عمليات البيع أقل مما...
يقع المؤشر القياسي الألماني في منتصف تصحيح صعودي قصير المدى. المخطط الزمني الاسبوعي اخترق DE30 قاع العام هذا الأسبوع - ولكن تبين أن الانخفاض كان...
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية يقترب مؤشر داكس ببطء من منطقة المقاومة 12900عند نقطة داهمت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي مكاتب...
قفز الجنيه البريطاني بعد وقت قصير من الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش اليوم بعد تقرير من سكاي نيوز. ذكرت شبكة سكاي أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون...
ركزت الأسواق في المقام الأول على ما إذا كان محافظو البنوك المركزية الأمريكية قد ناقشوا ما إذا كان من المناسب رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أو حتى...
محضر الاجتماع الأخير للمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي هو الأجندة الاقتصادية اليوم (12:30 مساءً بتوقيت جرينتش). تبين أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح أعلى محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش تقرير وزارة الطاقة ، بيانات الميزان...
تم تداول المؤشرات الأمريكية على ارتفاع يوم أمس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.36٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.23٪ ، وناسداك بنسبة 0.35٪. انخفض راسل...
