ارتفاع سهم Rivian على أساس أرقام تسليم قوية
• قفزت أسهم شركة Rivian Automotive Inc (RIVN.US) بأكثر من 11.0٪ يوم الأربعاء بعد أن تضاعفت شحنات شركة تصنيع السيارات الكهربائية...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
يواصل الذهب انخفاضه وسط قوة الدولار. منذ بداية الجلسة الأمريكية ، ارتفعت عائدات السندات ، مما يشير إلى أن السوق يتوقع نغمة متفائلة لدقائق اليوم. وتجدر...
• انخفض المؤشر الفرعي للتوظيف ISM بأكبر قدر منذ انهيار كوفيد • تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة...
انخفض مؤشر مديري المشتريات ISM للخدمات في الولايات المتحدة إلى 55.30 في يونيو من 55.9 في الشهر السابق ، متجاوزًا توقعات المحللين عند 54.3. أظهرت بيانات...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى • جولدمان يخفض السعر المستهدف لشركة Apple (AAPL.US) • ...
دفع الطلب على أصول الملاذ الآمن مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا فوق 106.8 ، في حين تخلى المستثمرون عن العملات والسلع الحساسة للمخاطر بسبب تزايد...
النفط لنبدأ تحليل اليوم بسوق النفط. انخفض سعر النفط خلال جلسة أمس. ومع ذلك ، بالنظر إلى مخطط الاربع ساعات من وجهة نظر فنية ، يمكن للمتداول...
• ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية • يرتد DE30 من ارتداد 78.6٪ ويعود فوق 12500 نقطة • ...
ربما نجا بوريس جونسون من تصويت الثقة الأخير ، لكن عدد النواب الذين أعربوا عن عدم دعمهم له كرئيس للوزراء كان إشارة كبيرة على احتمال استمرار المشاكل. جاء...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح أعلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في دائرة الضوء اليوم خدمات ISM لشهر يونيو الساعة 3:00 مساءً...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية خلال جلسة التداول الأولى بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.16٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة...
• تراجعت المؤشرات الأوروبية بحدة يوم الثلاثاء ، مع تراجع مؤشر داكس بنسبة 2.91٪ إلى أدنى مستوى في 20 شهرًا دون 12400 ، ويرجع...
• تراجعت أسهم شركة HP Inc. (HPQ.US) بأكثر من 2٪ خلال جلسة اليوم بعد أن خفضت Evercore ISI تصنيف شركة تكنولوجيا المعلومات...
ارتفع زوج العملات USDCAD بما يزيد عن 1.5٪ يوم الثلاثاء ووصل إلى مستوى لم يشهده منذ نوفمبر 2020 حيث أدت مخاوف الركود المتزايدة إلى عمليات بيع للنفط الخام...
أصدر Morgan Stanley تحليل لزوج العملات AUDCAD. حيث اصدر البنك تحليل الزوج ويرى انه هناك مزيد من الانخفاضات الى مستويات 0.8818 و 0.8600، اما في حالة...
تؤدي قوة الدولار الأمريكي إلى انخفاض كبير في أسعار الذهب. خلال جلسة اليوم ، اخترقت السبائك مستوى الدعم البالغ 1780 دولارًا وانخفضت إلى مناطق غير...
قطاع النفط والغاز النرويجي في حالة إضراب. يطالب العمال بزيادات في الأجور بسبب ارتفاع التضخم. في البداية ، تشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز قد ينخفض بنسبة...
• ارتفعت طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 1.6٪ في مايو ، من مكاسب معدلة بالزيادة بنسبة 0.7٪ في ابريل ، متجاوزة توقعات...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض • يقوى الدولار الأمريكي • ...
