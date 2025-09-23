افتتاح الولايات المتحدة: افتتحت وول ستريت على انخفاض مع عودة التجار من العطلة
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض • يقوى الدولار الأمريكي • ...
أخبار الأسواق
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
At the beginning of the week, crude oil reacted positively to the news from Libya and Norway, but we are currently observing nearly 7% downward move from...
الذهب • ظهرت إشارة فنية قوية على الذهب - تقاطع الموت (ينخفض المتوسط المتحرك لـ 200 جلسة إلى أقل من المتوسط المتحرك لـ 50 جلسة) • ...
انخفض سهم ساس SAS (SAS.SE) بأكثر من 12.0 ٪ يوم الثلاثاء ، مواصلاً الخسائر الأخيرة بعد أن تقدمت شركة طيران إسكندنافية بطلب الحماية من الإفلاس...
بدأ شبح الركود المحتمل في الظهور في الأسواق العالمية واستمر في الضغط على تقييم الأدوات الرئيسية. لا يختلف الأمر في سوق السلع الأساسية ، وخاصة النفط ، الذي...
• أسواق الأسهم الأوروبية تمحو المكاسب المبكرة • DE30 يقترب من أدنى مستوياته الأخيرة في منطقة 12600...
لم يكن التحول المتشدد في حديث البنك المركزي الأوروبي كافيًا لليورو لاستعادة ثقة المستثمرين. إن الإشارة إلى أن زيادات أسعار الفائدة قادمة في الاجتماعات...
أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد اجتماع اليوم. وضع هذا الفائدة الرئيسية عند 1.35٪ - أعلى مستوى منذ منتصف عام 2019....
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لفتح أعلى بنك إنجلترا يصدر تقرير الاستقرار المالي بيانات طلبات المصانع الأمريكية المستحقة الساعة 3:00 مساءً...
كانت الحالة المزاجية خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم متفائلة في أغلبها. ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 1٪ ، وارتفع S & P / ASX 200 بنسبة 0.6٪ ، وزاد مؤشر...
أصدر Credit Agricole تحليل بشأن زوج العملات USDCHF. حيث اصدر البنك الان تحليل على الزوج بمزيد من الصعود حيث من المتوقع الوصول الى مستويات 0.9607 و 0.9900...
يتداول الزوج يورو / دولار أمريكي بشكل جانبي لعدة أسابيع. ومع ذلك ، بدأت تظهر مؤخرًا بعض الأدلة التي قد تشير إلى احتمالية تعافي اليورو مقابل الدولار الأمريكي. مخطط...
انخفض سهم easyJet (EZJ.UK) بأكثر من 4.0٪ يوم الاثنين بعد أن أعلنت شركة الطيران منخفضة التكلفة أن رئيس العمليات بيتر بيلو قد استقال اعتبارًا من 1 يوليو...
أصدر Credit Agricole تحليل زوج العملات USDJPY. قام البنك بتحليل على الزوج حيث يرى ان هناك مزيد من الصعود و هناك احتمالية الوصول الى مستويات 135.40...
انخفض سهم SAS AB (SAS.SE) بنسبة 15.0٪ في وقت ما خلال جلسة اليوم بعد أن فشلت شركة الطيران الاسكندنافية في التوصل إلى اتفاق مع طياريها فيما يتعلق بالأجور...
أصدر Credit Agricole تحليل بشأن زوج العملات EURGBP. حيث اصدر البنك تحليله بأن الاتجاه الهابط الان مازال قائم حيث من المتوقع الوصول الى مستويات 0.8601...
• تواجه صعوبة تعدين BTC ارتفاعًا • تمكّن UberEats مدفوعات DOGE • تم إطلاق...
الأسواق الأوروبية تتداول على ارتفاع يتراجع مؤشر داكس بمقدار 100 نقطة عن أعلى مستوياته اليومية ايرباص مع طلب ضخم من الخطوط الجوية الصينية أطلقت...
