نظرة على زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي - AUDUSD (04.07.2022)
من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية غدًا في الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح أعلى الأسواق الأمريكية في عطلة لعيد الاستقلال قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن معدلات الفائدة ، ومحضر اجتماع...
بداية أسبوع جديد هادئة إلى حد ما في الأسواق العالمية. تراجعت الحالة المزاجية قليلاً بعد ظهور أنباء عن ارتفاع جديد في حالات مصابة بفيروس كورونا في الصين...
انخفض سهم Kohl's Corp (KSS.US) بأكثر من 21.0٪ يوم الجمعة بعد أن ألغت سلسلة المتاجر الكبرى بيعها لمجموعة Franchise المالكة لفيتامين شوبي ، حيث أدى تدهور...
• انخفض مؤشر مديري المشتريات ISM التصنيعي بوتيرة أقوى من المتوقع في يونيو. • علامات تخفيف ضغوط الأسعار قال...
لا تزال الأسواق العالمية تحت ضغط مخاوف من الركود. تستمر المؤشرات في التحرك هبوطيًا مع وجود أي قفزات قصيرة العمر نوعًا ما. سيتم تقديم حزمة من البيانات الجديدة...
انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة إلى 53.00 في يونيو من 56.1 في الشهر السابق ، دون توقعات المحللين عند 54.9. الأسعار مدفوعة...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض • Kohl’s (KSS.US) تنهي محادثات الاندماج...
انخفض سهم شركة Micron Technology (MU.US) بأكثر من 4٪ قبل جرس الافتتاح ، حيث طغى ضعف توجيه الإيرادات على أرقام الأرباح بشكل أفضل من المتوقع. • ...
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنسبة 3٪ تقريبًا خلال جلسة اليوم بعد أن أظهرت بيانات إنتاج أوبك الأولية أن الإنتاج انخفض بنحو 100 ألف برميل يوميا...
• تداولت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف • DE30 يرتد عن منطقة 12600 نقطة • ...
يعتبر مؤشر الدولار الأمريكي من أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم. مكاسب الدولار الأمريكي على خلفية تدفقات الملاذ الآمن وسط تدهور الحالة المزاجية...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح منخفض مؤشرات ISM من الولايات المتحدة، ومراجعات PMI قراءات مؤشر أسعار المستهلك من بولندا ومنطقة اليورو تشير...
شهدت مؤشرات وول ستريت جلسة ضعيفة أخرى يوم أمس. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.88٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.82٪ وهبط ناسداك بنسبة 1.33٪....
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة التداول الأخيرة لشهر يونيو بعمق باللون الأحمر - انخفض مؤشر داكس بنسبة 1.69٪ ليغلق عند أدنى...
انخفض سهم RH (RH.US) بأكثر من 10.0٪ يوم الخميس بعد أن خفضت متاجر التجزئة للأثاث والسلع المنزلية توقعاتها المالية للعام بأكمله بسبب تدهور الاقتصاد وتباطؤ...
ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2٪ فقط مقارنة بالشهر السابق في مايو ، وهو أضعف مكاسب حتى الآن هذا العام ، وبعد الارتفاع المعدل بالخفض...
اخترقت عملة البيتكوين ما دون مستوى 19000 دولار حيث واصل المستثمرون التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية وسط تدهور بيئة الاقتصاد الكلي إلى جانب التشديد...
لقد امتد ضعف السوق الواسع اليوم أيضًا إلى العملات المشفرة ، والتي تسجل انخفاضات كبيرة. ساءت المعنويات بعد آخر الأخبار من بورصة Coinbase ، التي علقت وأجلت...
