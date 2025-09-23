افتتاح الولايات المتحدة: وول ستريت تنخفض في اليوم الأخير من الربع
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض • يتجه مؤشر S&P 500 لأسوأ نصف عام منذ...
أخبار الأسواق
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
قال جيروم باول في مؤتمر نظمه البنك المركزي الأوروبي: "أعتقد أننا نفهم الآن بشكل أفضل مدى ضآلة فهمنا للتضخم". من حيث المبدأ ، لا ينبغي أن تتطلب...
• بقيت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة التي تستثني الغذاء والطاقة دون تغيير عند 0.3٪ على أساس شهري...
تمتعت Robinhood (HOOD.US) ببعض التقلبات المتزايدة في الأيام الأخيرة ، وذلك بفضل تقريرين إعلاميين متناقضين. أولاً ، تم الإبلاغ عن إمكانية الاستحواذ على...
• تراجعت المؤشرات الأوروبية ، وانخفض مؤشر داكس بنسبة 2٪ • يختبر DE30 خط الاتجاه الصاعد في منطقة...
على الرغم من الانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية ، فشلت أسعار النفط في الحصول على عرض من المشتري. حيث نشهد انعكاس قوي في سوق خام برنت...
من المقرر أن تفتح أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض من المتوقع أن تؤكد أوبك + أهداف يوليو وأغسطس قرار سعر بنك ريكسبانك ، تضخم نفقات الاستهلاك...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض في الغالب ولكن حجم الانخفاض لم يكن بحجم تراجعات اليوم السابق. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة...
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم منخفضة حيث أدت مخاوف الركود المتجدد إلى تراجع معنويات المخاطرة. انخفض مؤشر Dax بنسبة...
• تتحدث الولايات المتحدة مع أعضاء أوبك الذين لديهم طاقة فائضة • والولايات المتحدة واثقة من أن دول الأوبك...
تراجعت أسهم Bed Bath & Beyond Inc (BBBY.US) بنسبة 22.0٪ تقريبًا يوم الأربعاء بعد أن أبلغت الشركة عن انخفاض في المبيعات الفصلية المماثلة وأعلنت رحيل...
عقد البنك المركزي الأوروبي مؤتمرا اليوم شارك فيه رؤساء أهم ثلاثة بنوك مركزية في العالم. و من أهم التعليقات الرئيسية: باول: • ...
لأسباب فنية ، تم تأجيل نشر تقرير الأسبوع الماضي إلى اليوم. فشل الإصدار الداخلي لكلا التقريرين من وزارة الطاقة الأمريكية في إحداث تحركات كبيرة في سوق النفط. بيانات...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى • مراجعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي...
استأنف النفط الخام بسرعة الزخم الصعودي ، على الرغم من أن السعر كان بالقرب من 100.00 دولار للبرميل حتى وقت قريب. يجري تداول خام برنت حاليًا فوق 115 دولارًا...
إيثريوم كان سوق العملات المشفرة يتداول في اتجاه هبوطي مؤخرًا. و على الرغم من التصحيح الصعودي المحلي ، يبدو أن المضاربين على ارتفاع السوق يفقدون السيطرة....
ارتفع الفرنك السويسري بشكل كبير منذ التحرك المفاجئ من قبل البنك المركزي الأسبوع الماضي والتحول العام نحو الدولار وضع ضغوطًا على أزواج عملات اليورو. كانت...
انخفض سعر البيتكوين بنسبة 10٪ تقريبًا هذا الأسبوع ، حيث انتقل من أعلى سعر محلي قدره 21800 دولارًا في 26 يونيو إلى أدنى مستوى له مؤخرًا عند 19856 دولارًا....
انخفض معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 7.6٪ على أساس سنوي في يونيو ، من 7.9٪ على أساس سنوي في الشهر السابق وأقل من تقديرات السوق البالغة 8.0٪. على أساس...
