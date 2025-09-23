عاجل: ارتفع اليورو قليلاً بعد بيانات التضخم الألمانية المتفائلة
انخفض معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 7.6٪ على أساس سنوي في يونيو ، من 7.9٪ على أساس سنوي في الشهر السابق وأقل من تقديرات السوق البالغة 8.0٪. على أساس...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
• يتم تداول مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية على انخفاض • DE30 يختبر مساحة 13000 نقطة • ...
على مدى الأشهر القليلة الماضية ، أدى ارتباط البيتكوين بمؤشرات مثل S & P500 أو ناسداك إلى ممارسة ضغط هبوطي على أسعار ملكة العملات المشفرة. حيث وصل ارتباط...
من المقرر اليوم إصدار بيانات إجمالي الناتج المحلي الأمريكي ، وتضخم مؤشر أسعار المستهلكين السريع من ألمانيا وحلقة نقاش مع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي...
• تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل • بيانات فلاش CPI من ألمانيا وإسبانيا • ...
• مؤشرات وول تداول يوم أمس ، خسائر كبيرة. حيث مؤشر S&P 500 بنسبة 2.01 ٪ ، مؤشر مؤشر Dow Jones بنسبة 1.56 ٪ وهبط ناسداك بنسبة 2.98 ٪. راسل...
انخفض US500 بشكل حاد في الدقائق القليلة الماضية حيث أثرت البيانات الاقتصادية الأخيرة على معنويات السوق. و انخفض مؤشر ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي إلى أدنى...
ارتفعت أسهم الألعاب التي تركز على ماكاو مثل Las Vegas Sands (LVS.US) و Wynn Resorts (WYNN.US) بأكثر من 5.0 ٪ يوم الثلاثاء حيث قررت الحكومة الصينية تخفيف...
انخفض مؤشر ثقة المستهلك في كونفرنس بورد لشهر يونيو إلى 98.7 نقطة من 103.2 في الشهر السابق ، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين عند 100.5. وتعد هذه أسوأ قراءة...
انخفض مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمر الأمريكي إلى 98.7 في يونيو ، من 106.4 في الشهر السابق وأدنى من توقعات السوق عند 100.5. في الوقت نفسه ، تم إصدار...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى • تراجع سهم نايكي (NKE.US) على خلفية ضعف توقعات...
النحاس • سجلت أرباح الشركات في الصين انخفاضًا إضافيًا على أساس شهري ، مما يشير إلى إمكانية إدخال مزيد من الإجراءات التي تهدف...
ارتفعت أسعار الفورنت بشكل حاد مقابل اليورو يوم الثلاثاء بعد أن رفع البنك الوطني المجري بشكل غير متوقع سعر الفائدة بمقدار 185 نقطة أساس إلى 7.75٪ ، بينما...
انخفض سهم Nike (NYSE: NKE) بأكثر من 2٪ في السوق الأولي على الرغم من أن منتج الأحذية الرياضية أعلن عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الرابع من السنة المالية. • ...
• ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية • يختبر DE30 الحد الأعلى لهندسة السوق مرة أخرى • ...
في السنوات الأخيرة، كانت شركة Adobe Systems Inc. (ADBE.US) واحدة من أفضل الشركات أداءً في الولايات المتحدة حيث سجلت معدلات نمو عالية. لدى الشركة قوة مالية...
ذكرت وكالة رويترز أن البنك المركزي الأوروبي يعد إجراءات جديدة تهدف إلى منع تجزئة أسواق السندات في منطقة اليورو. يفكر البنك المركزي الأوروبي في استخدام...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح ثابت مؤشر مجلس المؤتمر لشهر يونيو وبعض البيانات الثانوية من الولايات المتحدة المتحدثين في البنك المركزي...
