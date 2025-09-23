حصاد الأسواق (28.06.2022)
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.30٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.20٪ بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع مع تقدم مؤشر Dax بنسبة 0.52 ٪٪ وسط أداء قوي لأسهم التكنولوجيا. • ...
تم تداول سهم Coinbase (COIN.US) منخفضًا بنسبة 10.0٪ تقريبًا بعد أن خفض Goldman Sachs تصنيف مشغل تبادل العملات المشفرة إلى "البيع" من "المحايد"...
تمكن سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط من محو خسائره المبكرة وقفز إلى 109 دولارات للبرميل خلال جلسة اليوم ، حيث تعهد قادة مجموعة السبع بالوقوف مع أوكرانيا "للمدة...
يوم الاثنين مفعم بالحيوية بالنسبة لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي. و ذلك بعد التصحيح الصعودي الأسبوع الماضي ، اخترق زوج العملات الرئيسي اليوم فوق المقاومة...
أصدر Credit Agricole تحليل زوج العملات USDCHF. حيث افاد البنك بسيطرة الثيران في الفترة الحالية على زوج العملات حيث احتمالية الوصول الى مستويات 0.9900.000...
أصدر Credit Agricole تحليل بشأن زوج العملات EURGBP. حيث ان يرى البنك مزيد من الانخفاضات على زوج العملات واحتمالية الوصول الى مستويات 0.8500، اما...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على ارتفاع ، ولكن المضاربين استعادوا السيطرة • انخفض...
• ارتفعت الطلبات الجديدة للسلع المعمرة المصنعة في الولايات المتحدة إلى 0.7٪ على أساس شهري ، لتوسيع المكاسب من زيادة معدلة بالخفض...
ارتفعت عملة البيتكوين ما يقرب من 4.0٪ خلال الأسبوع الماضي ويتم تداولها حاليًا حول 21.300 دولار على الرغم من المعنويات السلبية العامة. ومع ذلك ، كان استرداد...
تكسب الفضة 1.5٪ اليوم ، لكن المزاج المتفائل يمكن أن يسود في جميع أسواق المعادن ، وخاصة أسواق المعادن الثمينة. أعلنت بعض دول مجموعة السبع أنها ستحظر استيراد...
الليرة التركية تسجل تقلبات كبيرة اليوم. حيث شهدت بداية اليوم ارتفاعًا كبيرًا في قيمة العملة التركية ، والذي كان ردًا على إعلان يوم الجمعة أن المنظم المصرفي...
تتداول أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع ولكن بعيدًا عن أعلى المستويات اليومية يختبر مرشر داكس الحد الأعلى لهندسة السوق في منطقة 13290 نقطة RWE...
أدت المخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي إلى الضغط على أسعار المعادن الصناعية. تعرض النحاس لضربة قوية وانخفض إلى أدنى مستوى في 16 شهرًا في نهاية الأسبوع...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح أعلى طلبات السلع المعمرة الأمريكية ومبيعات المنازل المعلقة كلمات من البنك المركزي الأوروبي وأعضاء...
ارتفعت المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم ، كرد فعل لجلسة وول ستريت الممتازة يوم الجمعة. وقفز مؤشر نيكي 1.5٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX...
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة الجمعة على ارتفاع. تمكنت المعايير من المنطقة من محو خسائر الأسبوع المبكر • ...
