الملخص اليومي: الأسواق في حالة مزاجية المخاطرة ، مؤشرات وول ستريت ترتفع أكثر من 2 ٪
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة الجمعة على ارتفاع. تمكنت المعايير من المنطقة من محو خسائر الأسبوع المبكر • ...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة الجمعة على ارتفاع. تمكنت المعايير من المنطقة من محو خسائر الأسبوع المبكر • ...
تبين أن الشهادات نصف السنوية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي باول في الكونجرس لم تكن حدثًا إلى حد كبير من حيث تقلبات السوق. و مع ذلك ، كانت القصة مختلفة بالنسبة...
قامت تركيا بمحاولة أخرى لوقف انخفاض قيمة عملتها. و أدخل المنظم المصرفي التركي قواعد جديدة تلزم البنوك المحلية بتخصيص ترجيح عالي للمخاطر (500٪) لقروض بالليرة...
أصدر بنك MUFG تحليل لزوج العملات USDCAD. قام البنك بتحليل زوج العملات الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي بأن الثيران مسيطرة الان حيث احتمالية وصول...
FedEx (FDX.US) released an earnings report for the fourth quarter of fiscal-2022 as well as for the full fiscal year yesterday after the close of the Wall...
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول خلال شهادته النصف سنوية في الكونجرس هذا الأسبوع أن هناك عاملين شجعا اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على رفع سعر...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي يوم الجمعة على ارتفاع • يتجه مؤشر داو جونز نحو منطقة...
تحاول العملات المشفرة الرئيسية الانتعاش هذا الأسبوع بعد الغرق الأخير وسط ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية. و يبرز رمز Ripple الأصلي باعتباره الرابح الأكثر...
ارتفع سهم Zendesk (ZEN.US) ، شركة البرمجيات الأمريكية ، بأكثر من 50٪ في تداول ما قبل السوق اليوم بعد تقرير داو جونز. وفقًا للتقرير ، يقترب Zendesk من التوصل...
المؤشرات الأوروبية تتداول على ارتفاع مؤشر IFO أقل من التوقعات انخفض سهم Zalando (ZAL.DE) بشكل حاد على خلفية ضعف التوقعات المالية تتداول أسواق...
• الأسواق الأوروبية ستفتح على ارتفاع • مؤشر IFO الألماني لشهر يونيو • مراجعة ثقة المستهلك UoM ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات من...
تقترب العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط من 104 دولارات للبرميل يوم الجمعة ، وهي في طريقها لتسجيل الأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر ، وسط مخاوف من...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.95٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.64 ، وارتفع ناسداك بنسبة 1.62٪. تم...
قضى سهم مطاعم داردن (DRI.US) على مكاسب ما قبل السوق ويتم تداوله حاليًا منخفضًا بنسبة 2.0٪ تقريبًا على الرغم من أن الشركة سجلت أرقامًا متفائلة للربع الرابع...
أظهر تقدير أولي أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي انخفض إلى 51.6 في يونيو من 53.4 في مايو وأقل بكثير من تقديرات المحللين عند 53.5. • جاء...
زاد الغاز العامل المحتجز في منشآت التخزين في الولايات المتحدة 74 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو مقارنة بـ 92 مليار قدم مكعب سابقًا ، بينما...
يخسر الفورنت أكثر من 1٪ مقابل الدولار واليورو اليوم ، وهو ما يرتبط بعدم رفع سعر الفائدة خلال قرار اليوم. و تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.25٪...
أظهرت التقديرات الأولية أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي انخفض إلى 52.40 في يونيو من 57.0 في مايو ، وهو أقل بكثير من التوقعات عند 56.5. أظهر...
فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثاني لشهادة باول في الكونجرس ارتفاع سهم SNOWFLAKE (SNOW.US) بعد ترقية المحللين أطلقت المؤشرات...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم