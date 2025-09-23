مطالبات البطالة من الولايات المتحدة فوق التقديرات
بلغ عدد الأمريكيين الذين تقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.229 مليون في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو ، مقارنة بـ 0.231 مليون في الأسبوع السابق. جاءت قراءة...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
قفز سهم Kellogg (K.US) ، شركة تصنيع المواد الغذائية الأمريكية ، يوم الثلاثاء بعد أنباء عن مخطط فصل الشركة إلى ثلاثة كيانات. تريد كيلوج التقسيم...
تتداول المؤشرات الأوروبية على انخفاض بعد مؤشرات مديري المشتريات المخيبة للآمال يصل مؤشر داكس إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر بالقرب من 12900...
أوقفت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة (NATGAS) الحركة الهبوطية الأخيرة في المنطقة 6.70 ، والتي تميزت بالحد الأدنى لهيكل Overbalance. وساعد انفجار...
تعد إصدارات مؤشر مديري المشتريات فلاش من النقاط الرئيسية في التقويم الاقتصادي الأوروبي اليوم. و تم إصدار التقريرين الأكثر مشاهدة عن كثب - الفرنسية والألمانية...
- تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل قليلاً - إصدار Flash PMI لشهر يونيو من أوروبا والولايات المتحدة - اليوم الثاني لشهادة باول في الكونجرس تشير...
• تأرجحت المؤشرات الأمريكية خلال الجلسة أمس لكنها أنهت في النهاية اليوم منخفضة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.13٪ ، وانخفض...
• تلقت المؤشرات الأوروبية ضربة يوم الأربعاء ، حيث أغلق مؤشرا DAX الألماني و CAC40 هبوطيًا بنسبة 1.11٪ و 0.81٪ على التوالي ، ليقطع...
انتهت لتوها شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام مجلس الشيوخ. في البداية ارتفعت المؤشرات وتراجع الدولار بعد التصريحات بشأن تدمير الطلب. ولكن...
قفز سهم Winnebago (WGO.US) أكثر من 6.0٪ يوم الأربعاء بعد أن أعلن صانع السيارات الترفيهية عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثالث بفضل الأسعار المرتفعة...
على الرغم من البداية السلبية للجلسة ، تمكن المضاربون على ارتفاع وول ستريت من استعادة السيطرة. و ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.24٪ ، بينما ارتفع مؤشر...
الساعة 2:30 مساءً بدأ رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي البريطاني جيروم باول شهادته أمام مجلس الشيوخ والتي سيناقش خلالها الوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة....
• افتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض • ظهور رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مجلس الشيوخ الأمريكي • ...
استأنفت أسعار النفط حركة هبوطية قوية للغاية بعد تراجع قوي في نهاية الأسبوع الماضي. يفقد النفط الخام ما يقرب من 7٪ وينخفض نفط خام غرب تكساس الوسيط إلى ما...
• ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 7.7٪ في مايو من 6.8٪ في ابريل وأعلى من توقعات السوق بارتفاع 7.5٪. • ...
البيتكوين لنبدأ تحليل اليوم بسوق البيتكوين. تم تداول العملات المشفرة الأكثر شهرة في اتجاه هبوطي قوي مؤخرًا. و بالنظر إلى الفاصل الزمني اليومي ، يمكننا...
أسواق الأسهم الأوروبية تتراجع مؤشر داكس ينخفض إلى أقل من 13000 نقطة مرة أخرى تحافظ Daimler Truck على توقعاتها للعام بأكمله على الرغم...
تعد شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مجلس الشيوخ الأمريكي حدثًا كبيرًا اليوم (2:30 مساءً بتوقيت جرينتش). سيحاول جيروم باول طمأنة المشرعين الأمريكيين...
