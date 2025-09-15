عاجل: بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة
صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: -123.20, المتوقع: -136.80, الفعلي: -140.50 التصدير: السابق: 278.50, الفعلي:...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
انخفضت أسهم شركة بالانتير (PLTR.US) بأكثر من 9% في تداولات ما قبل السوق في الولايات المتحدة، على الرغم من تقديم الشركة تقريرًا قويًا للغاية للربع الأول...
النفط وافقت أوبك+ على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر يونيو، مرة أخرى بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وهو ما يعكس الحجم المقرر إعادته في...
قالت شركة طيران ناس السعودية للطيران الاقتصادي ، إنها تعتزم البدء في طرح عام أولي لأسهمها الشهر الجاري، في أول اكتتاب لشركة طيران خليجية منذ نحو 20 عاما. الجديربالذكرانه...
أعلنت شركة زالاندو إس إي عن نمو إيراداتها في الربع الأول بنسبة 7.9%، متجاوزةً التوقعات، لتصل إلى 2.42 مليار يورو. أعلنت شركة فريسينيوس ميديكال كير...
10:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر مارس: بلغ مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو (على أساس سنوي)...
القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة (أبريل): 49 (توقعات: 48.9، سابقًا: 48.9) القراءة النهائية لمؤشر...
9:45 صباحًا بتوقيت غرينتش، إيطاليا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل: مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في إيطاليا من...
ارتفعت أسعار خام برنت (النفط) بأكثر من 2% اليوم، منتعشةً من أدنى مستوياتها في أربع سنوات. وقد نتجت الانخفاضات الأخيرة عن مخاوف من فائض المعروض في السوق...
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) بنسبة 1.5% ليصل إلى 58.19 دولارًا أمريكيًا يوم الثلاثاء، بعد انخفاضه بنسبة 2% يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ فبراير...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم بيانات قطاع الخدمات الرئيسية من أوروبا وأرقام الميزان التجاري من الولايات المتحدة وكندا. ستراقب الأسواق هذه المؤشرات عن كثب...
ارتفعت الأسواق الآسيوية بفضل التفاؤل التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.8%، وقفز مؤشر CSI 300 بنسبة 0.9%...
تراجعت الأسواق بعد ارتفاع تاريخي، حيث ارتفع مؤشر US30 بنسبة 0.26%، وانخفض مؤشر US100 بنسبة 0.29%، وانخفض مؤشر US500 بنسبة 0.2%، مما أوقف أطول تقدم لمؤشر...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي ترامب يعود للضغط على الفيدرالي سوق العمل في تحدٍّ مع ترامب بعد نتائج التكنولوجيا هل تقييمات...
استقر الدولار يوم الاثنين، حيث استعرض وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاستراتيجية الاقتصادية لإدارة ترامب في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن، واصفًا الأسواق...
انخفضت أسهم بيركشاير هاثاواي بنحو 6% في التعاملات المبكرة بعد إعلان نهاية هذا الأسبوع: أعلن أسطورة الاستثمار وأعظم مستثمر على مر العصور، وارن...
ارتفع سعر الذهب اليوم بأكثر من 2.5%، مسجلاً أقوى جلسة له منذ 21 أبريل، مرتفعاً بنحو 75 دولارًا للأونصة. ويمثل هذا الارتفاع أكبر زيادة يومية منذ أن بلغ...
تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية في الساعة2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير انخفاض المؤشر الرئيسي. مؤشر ISM غير التصنيعي...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 53.5, المتوقع:...
تراجعت أسهم وسائل الإعلام نتيجةً للرسوم الجمركية المقترحة على الأفلام. ارتفعت إيرادات نتفليكس أستراليا مع تقليص الالتزامات الضريبية. انخفضت أسهم...
