ملخص يومي: بداية هادئة لأسبوع ممتع
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع ، حيث أضاف مؤشر DAX 40 أكثر من 1٪ ، بينما ارتفع مؤشر CAC 40 و FTSE100 بنسبة 0.64٪...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
قفز العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات فوق 1.74٪ - وهو مستوى لم نشهده منذ أوائل عام 2014 بعد أن طمأن رئيس البنك المركزي الأوروبي لاغارد اليوم...
على الرغم من ضعف جلسة اليوم بسبب العطلة الأمريكية ، يمكننا أن نرى استمرار الدولار الأمريكي في التراجع أمام العملات الأجنبية الرئيسية. في حالة زوج اليورو...
أعلنت شركة EasyJet (EZJ.UK) اليوم عن خطط لقطع آلاف الرحلات الإضافية خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر بسبب مشكلات السعة ونقص العمالة في مطاري أمستردام...
أصدر Credit Agricole تحليل بشأن زوج العملات EURGBP. حيث ان اصدر البنك تحليل بانخفاض الزوج الى مستويات 0.8579 و منها الى 0.8467 اما في حالة الارتداد...
شهد قطاع العملات المشفرة عطلة نهاية أسبوع مثيرة بالفعل ، على الرغم من أننا شهدنا منذ الأمس محاولة لتخفيف الطلب بين الأصول الرقمية. انخفضت البيتكوين إلى...
شهد قطاع العملات المشفرة عطلة نهاية أسبوع مثيرة حقًا ، على الرغم من أننا شهدنا منذ الأمس محاولة لتخفيف الطلب بين الأصول الرقمية. و انخفض Bitcoin إلى ما...
• تداولت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف • يختبر DE30 ارتفاعًا محليًا قريبًا من 13200...
كان الأسبوع الماضي سيئًا للغاية بالنسبة للمضاربين على شراء العملات المشفرة مع عمليات بيع كبيرة ضربت سوق الأصول الرقمية. خسرت البيتكوين أكثر من 30 ٪ خلال...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً التجار الأمريكيون في عطلة مؤشر مديري المشتريات ، شهادة باول في وقت لاحق من الأسبوع تشير...
تم تداول المؤشرات بشكل متباين خلال الجلسة الآسيوية الأولى من الأسبوع الجديد. وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1٪ ، وانخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.6٪...
كان هذا الأسبوع يدور حول البنوك المركزية. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ ما يقرب من 30 عامًا ، وقام البنك الوطني السويسري...
احتفظت Bitcoin بالدعم عند 20000 دولار وتحاول ارتدادًا طفيفًا بالقرب من مستوى 20500 دولار بنهاية الأسبوع. لم تكن الساعات القليلة الماضية للصناعة لطيفة بالتأكيد...
أدت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط: • يتجه النفط الخام إلى أول انخفاض أسبوعي...
جلبت بداية الجلسة الأخيرة في وول ستريت هذا الأسبوع مشاعر مختلطة لمعظم مؤشرات البورصة. قفزت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.26٪ (+ 1.96٪)....
ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2٪ شهريًا في مايو ، بعد 1.1٪ شهريًا في أبريل وأقل من توقعات السوق عند 0.4٪ شهريًا. تقرير الإنتاج...
فقدت أسهم Coinbase ، وهي شركة تعمل في سوق العملات المشفرة الخاسرة مؤخرًا ، ما يقرب من 90٪ من أعلى مستوياتها التاريخية ويتم تداولها بخصم يزيد عن 80٪ من...
قفزت أسهم بنك ABN AMRO (ABN.NL) المملوك للدولة بما يصل إلى 18٪ بعد أن أفادت وكالة بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن بنك BNP Paribas (BNP.FR) قد...
