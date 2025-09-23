افتتاح الولايات المتحدة: افتتحت وول ستريت على ارتفاع قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي
• فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع • قرار سعر الفائدة الفيدرالية الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش • ...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم عن اجتماع طارئ لمناقشة أوضاع السوق وسط توقعات لتشديد السياسة النقدية ويأمل العديد من المستثمرين في اتخاذ قرارات ملموسة...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مايو في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير أضعف من المتوقع لكنه لم يطلق أي تحركات كبيرة في...
اتخذت حركة البيتكوين الهبوطية منعطفًا نحو الأسوأ ، حيث انزلق "ملك العملات المشفرة" بالقرب من دعم مهم آخر عند 20000 دولار. • ...
Market expectations for today's FOMC meeting are clear - US central bank will deliver a 75 basis point rate hike. Moreover, market prices in another...
• الأسواق الأوروبية تتداول على ارتفاع • DE30 يرتد من دعم 13400 نقطة • Gerresheimer...
قال وزير الزراعة الأوكراني لرويترز إن الغزو الروسي لأوكرانيا سيخلق نقصا عالميا في القمح لمدة ثلاثة مواسم على الأقل من خلال إبقاء الكثير من المحاصيل الأوكرانية...
كانت العملات المشفرة في اتجاه هبوطي منذ نوفمبر 2021 ، لكن الأسابيع الأخيرة كانت مؤلمة بشكل خاص للأصول الرقمية. استمرت المعنويات الضعيفة ليس فقط بين المستثمرين...
لقد حان يوم عظيم للأسهم الأمريكية والأسواق المالية العالمية بشكل عام. و من المقرر أن تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى...
• المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح أعلى • قرار سعر الفائدة الفيدرالية الساعة 7:00 مساءً بتوقيت...
• أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.38٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.50٪...
انخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى جديد في عامين دون 1.20 حيث قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى 3.43٪ ويتوقع...
تنخفض أسهم Coinbase (COIN.US) اليوم بأكثر من 4.5٪ بسبب المعلومات حول التسريح المخطط لـ 18٪ من الموظفين حيث يتوقع التنفيذيون ركودًا وانهيارًا طويل الأجل...
تداول سهم Oracle (ORCL.US) مرتفعًا بنسبة 9٪ يوم الثلاثاء بعد أن سجلت شركة تكنولوجيا الكمبيوتر نتائج ربع سنوية متفائلة بسبب أعمالها القوية في السحابة حيث...
موجة بيع ذعر وسط انخفاضات متتالية في سوق العملات المشفرة. أدت المشاعر السلبية حول الأصول الخطرة إلى عودة الشركة التي تمتعت بالاعتراف والمكاسب الضخمة...
انخفض سعر NATGAS بنسبة تزيد عن 19.0٪ بعد أن قالت شركة Freeport LNG إنها تأمل في إعادة التشغيل "الجزئي" في غضون 90 يومًا وأن العمليات الكاملة...
• فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع • US2000 بالقرب من الدعم الرئيسي • تخطط...
• انخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 10.8٪ على أساس سنوي في مايو من 11.0٪ في الشهر السابق وأقل من توقعات...
النفط • لا تزال أسعار النفط عند مستويات مرتفعة على الرغم من أنباء تجدد موجة القيود الوبائية في الصين • لا...
