هل الشتاء المشفر قادم؟
أظهر قطاع العملات المشفرة ضعفًا مرة أخرى بحلول نهاية الأسبوع. و تحركت عملة البيتكوين إلى أقل من 30 ألف دولار بعد الافتتاح المنخفض بين المؤشرات الأمريكية....
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
انخفضت المؤشرات الأمريكية في بداية جلسة التداول الأخيرة هذا الأسبوع بسبب قراءة أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ عام 1981. و توقع السوق أن يظل نمو...
جامعة أمريكية. عن معنويات ميشيغان يونيو P: 50.2 (تقديرات 58.1 ؛ سابقًا 58.4) - الظروف الحالية: 55.4 (تقديريًا 62.9 ؛ سابقًا 63.3) - التوقعات:...
A key macro report of the day - US CPI report for May - was released at 1:30 pm BST. Market expected headline price growth to stay unchanged at 8.3% YoY....
يعد إصدار تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو ثاني أهم حدث على مستوى العالم خلال الأسبوع. ومع ذلك ، قد يكون تأثيره على السوق أكبر...
• المؤشرات الأوروبية تتراجع • ينخفض DE30 إلى أقل من 14000 نقطة • ألغت...
يعتبر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو أحد الإصدارات الرئيسية لليوم. في حين أن متوسط الإجماع بين الاقتصاديين على أن يظل نمو السعر الرئيسي...
• تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح منخفض • من المتوقع أن يظل معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين...
• أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بانخفاض كبير. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.38٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 1.94٪...
بالنظر إلى الرسم البياني لزوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي على فترة الاربع ساعات، من حيث التحليل الفني ، كانت الأسعار مؤخرًا تتحرك في قناة هابطة...
أعلن وزير المالية التركي السيد نور الدين النبطي أنه سيتم تقديم خطوات اقتصادية جديدة في وقت لاحق اليوم. تعززت الليرة التركية أمام الدولار...
أصدر بنك كندا مراجعة النظام المالي الخاصة به ، والتي أشارت إلى مشاكل محتملة في سوق العقارات. و أشار البنك إلى أنه بالنسبة لبعض الكنديين الذين حصلوا على...
• تبدأ مؤشرات وول ستريت جلسة اليوم بانخفاض • يكافح US100 بالقرب من منطقة 12500 نقطة مخطط...
• ارتفاع التضخم ، تم رفع التوقعات • أسعار الطاقة وانخفاض مشاكل العرض سيؤدي إلى انخفاض التضخم • ...
يواصل المؤشر القياسي الألماني اتجاهه الهبوطي قصير الأجل على الاطار الزمني الاربع ساعات يوم الخميس. مخطط الاطار الزمني اليومي يواصل DE30 انخفاضه ،...
احتمالية ارتفاع بنسبة 50٪ في مواجهة المبيعات الأعلى المفاجئة للسيارات الصينية الصنع: • أقر الاتحاد الأوروبي أمس قانونًا...
كما كان متوقعًا ، يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير وينهي التيسير الكمي في أقرب وقت ممكن في الأول من شهر يوليو. وهذا مؤشر على أنه سيتم...
تسبب تجار التجزئة الأمريكيون في بعض الاضطرابات في الأسواق في وقت سابق من هذا الأسبوع. حذرت تارجت من أن أرباحها ستتأثر سلبًا لأنها جمعت مخزونًا من السلع...
