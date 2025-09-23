📢 اليورو مستقر أمام البنك المركزي الأوروبي
اليورو مستقر قبل قرار البنك المركزي الأوروبي ، بينما خسر مؤشر داكس 0.5٪. من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن نهاية التيسير الكمي وقد يعطي إشارات...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
سجلت شركات اليورانيوم ارتفاعًا هائلاً في الربع الأول من العام ، ولكن توقف ذلك وشهد البعض عمليات بيع كبيرة خلال الشهرين الماضيين. و في غضون ذلك ، تدفع إدارة...
تداول الأسهم الأوروبية على انخفاض يحاول DE30 الارتداد عن مستوى التأرجح قصير المدى عند 14320 نقطة Hochtief يتراجع 5٪ بعد الإعلان عن خطة لزيادة رأس...
• تداول الأسهم الأوروبية على انخفاض • يحاول DE30 الارتداد عن مستوى التأرجح قصير المدى عند 14320...
يعتبر قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن نسبة الفائدة والمؤتمر الصحفي لاغارد من الأحداث الرئيسية اليوم. سيأتي إعلان في الساعة 12:45 مساءً بتوقيت...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح منخفضة قرار البنك المركزي الأوروبي في دائرة الضوء أرباح شركة FuelCell Energy و NIO تشير أسواق...
أنهت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.08٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.81٪ وانخفض مؤشر ناسدك بنسبة...
تراجعت شركة NATGAS إلى أقل من 9 دولارات في وقت ما استجابةً لأخبار انفجار في البنية التحتية لشركة Freeport ، وهي شركة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. و إذا...
اكتسبت أسهم Twitter (TWTR.US) بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الشركة ستمتثل لمطالب Elon Musk لمنح الوصول إلى البيانات على الروبوتات المحتملة باستخدام...
تراجعت أسعار النفط اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ شهر مارس ، بعد كلمات من ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من 3 دول...
تستمر الليرة التركية في خسارة فادحة وهي قريبة جدًا من المستويات المرتفعة التاريخية عند النظر إلى زوج USDTRY. القرار التالي سيكون في غضون أسبوعين فقط ،...
عزز تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية أسعار النفط على الرغم من ارتفاع مخزونات الخام. و انخفضت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع. حيث جاءت مخزونات نواتج التقطير...
ارتفعت أسهم Credit Suisse ، وهو بنك سويسري له تاريخ لأكثر من 160 عامًا ، بشكل غير متوقع وسط أنباء عن احتمال استحواذ شركة State Street ، وهي شركة مصرفية...
تشير العقود الآجلة للولايات المتحدة إلى افتتاح مختلط لجلسة التداول النقدية اليوم. و هدأت المعنويات في أوروبا بعد الرهانات المتشددة بشكل متزايد على قرار...
من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قرار السياسة النقدية غدًا في الساعة 12:45 مساءً بتوقيت جرينتش. و لا تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة هذا الأسبوع...
• يتم تداول المؤشرات الأوروبية على انخفاض طفيف • يختبر DE30 خط العنق لنمط الرأس والكتفين • ...
ارتفع مؤشر HSCEI (CHNComp) بنسبة 2.5٪ اليوم وكان أحد أفضل المؤشرات أداءً خلال الجلسة الآسيوية. يستفيد المؤشر الثقيل في مجال التكنولوجيا من تحسن المعنويات...
تمكنت المؤشرات الأمريكية من محو الانخفاض المبكر وإنهاء تداول يوم أمس بمكاسب. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.95٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.94٪ ، وارتفع...
لم تعد الثقة إلى المستثمرين في سوق العملات المشفرة. و يمكن ملاحظة ذلك من خلال حقيقة أن الأخبار الإيجابية الصادرة لا تؤثر بالضرورة على تعافي السوق. و أعلن...
