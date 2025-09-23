لم يعد سوق العملات المشفرة يتفاعل مع الأخبار الإيجابية
لم تعد الثقة إلى المستثمرين في سوق العملات المشفرة. و يمكن ملاحظة ذلك من خلال حقيقة أن الأخبار الإيجابية الصادرة لا تؤثر بالضرورة على تعافي السوق. و أعلن...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
تربح شركة النفط العملاقة إكسون موبيل (XOM.US) أكثر من 3 ٪ اليوم وعادت فوق الحاجز النفسي البالغ 100 دولار للسهم. - لم تتجاوز الشركة هذا المستوى منذ 2014...
يستمر سعر البيتكوين في الضعف ، افتقر ملك العملات المشفرة مرة أخرى إلى القوة للاحتفاظ بالمنطقة التي تزيد عن 30 ألف دولار ، وهو ينزلق مرة أخرى إلى منطقة...
تخسر أسهم سلاسل البيع بالتجزئة Target و Walmart قوتها اليوم وتنخفض بنسبة 2.0 ٪ على التوالي. و تتجمع السحب السوداء فوق مخزون بائع التجزئة مؤخرًا. التوقعات...
تبدأ جلسة يوم الثلاثاء في وول ستريت بانخفاضات في معظم مؤشرات سوق الأسهم. و يغذي المعنويات السلبية الارتفاع المستمر في العائدات على سندات الخزانة الأمريكية...
بدأ موسم خفض توقعات الأرباح في وول ستريت. في الآونة الأخيرة ، و أظهر Walmart الكثير من عدم اليقين ، بينما أظهرت سلاسل البيع بالتجزئة الأصغر نظرة إيجابية....
النفط • عزز باركليز توقعات أسعار النفط ، والآن يرى سعر برميل خام برنت عند 113 دولارًا في نهاية الربع الثاني من عام 2022. • ...
قامت Microsoft (MSFT.US) الأسبوع الماضي بتحديث توقعاتها للربع الرابع من عام 2022. و لقد فعلت ذلك بشكل أقل ، مما أدى إلى خفض توجيه الإيرادات و EPS بسبب...
• المؤشرات الأوروبية تتداول على انخفاض • يختبر DE30 خط الاتجاه الصعودي قصير المدى • ...
تبين أن قرار بنك الاحتياطي الأسترالي ، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق اليوم ، كان مفاجأة كبيرة من الصقور. في حين أن التقدير المتوسط كان لرفع سعر الفائدة...
تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض للجلسة النقدية الأوروبية اليوم ، بعد تداول متباين في آسيا. قفز زوج العملات USDJPY فوق 133.00 ، ووصل...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس على ارتفاع طفيف. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.31٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.05٪ ، و ناسداك...
يحتل زوج EURUSD مكانة مهمة ، وتحديداً عند دعم خط الاتجاه الصعودي. و يتداول اليورو مقابل الدولار الأميركي بانخفاض مع ارتفاع حاد في العوائد ، حيث اخترقت...
أجرت شركة أمازون للتكنولوجيا العملاقة أول عملية تجزئة لسهمها منذ 23 عامًا. و يتم تداول الشركة الآن بما يزيد عن 3٪ أعلى. • بفضل...
يرتفع زوج الدولار ين USDJPY إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2002. و أحد العوامل المحفزة لضعف الين الياباني اليوم هو سوق السندات. و بدأت عائدات...
يبدو أن الآمال الأولية في القدرة على تصدير الحبوب من أوكرانيا لتجنب أزمة الغذاء العالمية قد تكون وهمية. اما اليوم ، افتتح السعر بفارق 3٪ تقريبًا...
تبدأ الجلسة الأولى من الأسبوع في وول ستريت بمكاسب على جميع مؤشرات الأسهم ، والتي انتعشت من انخفاضات يوم الجمعة. و لا توجد أحداث كلية رئيسية مقررة اليوم...
تشهد Didi Global (DIDI.US) ارتفاعًا كبيرًا في تجارة ما قبل السوق اليوم. و يتم تداول أسهم الشركة بنسبة 60 ٪ فوق مستوى إغلاق يوم الجمعة بعد تقرير وول ستريت...
خضع قطاع العملات المشفرة للاختبار قبل عطلة نهاية الأسبوع ودافع عن المستويات الرئيسية. حيث تمكن سعر البيتكوين أخيرًا من كسر أطول خط هبوط في تاريخه...
