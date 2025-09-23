DE30 يقوم باختبار آخر لمقاومة 14.575 نقطة
• ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية • DE30 يقوم باختبار آخر لمقاومة 14.575 نقطة • ...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
• ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية • DE30 يقوم باختبار آخر لمقاومة 14.575 نقطة • ...
The next 24 hours is going to be interesting for GBPAUD traders. The Reserve Bank of Australia is scheduled to announce monetary policy decisions tomorrow...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح أعلى مكاسب في النفط بعد ارتفاع أسعار أرامكو السعودية قرار بنك الاحتياطي الأسترالي والبنك المركزي الأوروبي...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع في بداية أسبوع جديد. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.6٪ ، وارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.4٪...
• أغلقت المؤشرات الأوروبية منخفضة يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي عزز التوقعات بتشديد السياسة النقدية من...
تعد CRISPR Therapeutics محررًا جينيًا رائدًا. و تأسست الشركة من قبل الحائز على جائزة نوبل إيمانويل شاربنتييه ورودجر نوفاك ، المرتبطين بشركة باير. و أقامت...
هي شركة مدرجة في بورصة ناسداك منذ عام 1999 ولديها عدة آلاف من براءات الاختراع المتعلقة بتقنية اللمس. و تعتبر Haptics أساسية في اتجاهات تقنية...
بعد إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مايو ، يتحول اهتمام الأسواق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو ، والتي ستصدر يوم الجمعة....
أضاف الاقتصاد الأمريكي 390 ألف وظيفة في شهر مايو ، وهو أقل عدد منذ شهر ابريل 2021 ولكنه أعلى من توقعات السوق عند 325 ألفًا. و تركت القراءة الأخيرة الاقتصاد...
يتراجع سوق العملات المشفرة خلال جلسة الجمعة ويحدث حالة من عدم اليقين بين المستثمرين. و في الماضي ، كانت عطلات نهاية الأسبوع وفتحات الأسبوع هي فترات التقلبات...
انخفض مؤشر مديري المشتريات ISM للخدمات في الولايات المتحدة إلى 55.90 في شهر مايو من 57.1 في الشهر السابق ، دون توقعات المحللين عند 56.4. مزيد...
• افتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض. • تقرير NFP أعلى بكثير من التوقعات. • أوقفت...
• أضاف الاقتصاد الأمريكي 390 ألف / مليون وظيفة في شهر مايو ، مقارنة بزيادة قدرها 428 ألفًا في شهر ابريل وأعلى من توقعات السوق...
سيصدر تقرير NFP لشهر مايو اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. و من المستبعد جدًا أن يغير هذا التقرير وحده النظرة المستقبلية لسياسة بنك الاحتياطي...
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية يتراجع مؤشر داكس إلى ما دون منطقة المقاومة 14.575 نقطة وجدت أليانز مشتريًا لحصة الأغلبية في الأعمال الروسية تتداول...
إصدار تقرير الوظائف الغير زراعية هو حدث ماكرو رئيسي لليوم. سيتم نشر بيانات الوظائف الأمريكية لشهر مايو في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى تقرير الوظائف الغير زراعية لشهر مايو الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش خدمات ISM ، مراجعات...
قطعت المؤشرات الأمريكية سلسلة خسائر استمرت يومين وأغلقت تداول يوم أمس بمكاسب كبيرة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.84٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم