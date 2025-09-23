الملخص اليومي: انتعاش الأسهم الأمريكية في تداول متقلب
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع ، مع ارتفاع مؤشر DAX 30 بنحو 1٪ ، فيما أضاف CAC40 1.27٪. كان سوق المملكة المتحدة...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها المبكرة وتداولت على ارتفاع حيث تخلص المستثمرون من التوجيهات المخيبة للآمال من شركة مايكروسوفت الرائدة في مجال التكنولوجيا...
ارتفعت أسهم شركة Chewy (CHWY.US) بنسبة 20.0٪ تقريبًا يوم الخميس بعد أن أعلن بائع التجزئة عبر الإنترنت لأغذية الحيوانات الأليفة وغيرها من المنتجات ذات الصلة...
استأجرت الشركات الخاصة في الولايات المتحدة 128 ألف عامل في شهر مايو ، وهو أقل مكسب شهري من تعافي عصر الوباء ، وأقل بكثير من تقديرات المحللين البالغة 300...
تسبب تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في بعض التحركات في سوق النفط. و انخفضت مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع بينما انخفضت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع....
محا أسعار النفط خسائرها المبكرة وارتفعت بشكل حاد بعد أن وافقت أوبك + على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف نقطة أساس في شهري يوليو وأغسطس ، و دون الإعلان عن...
• افتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض • تقرير ADP أقل بكثير من التوقعات • أعلنت...
صدر تقرير ADP عن التغيير في التوظيف الأمريكي في شهر مايو في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. و كان من المتوقع أن تظهر البيانات زيادة بمقدار 300 ألف وظيفة...
استقر المؤشر القياسي الألماني وهو يرتفع مرة أخرى على المدى القصير. المخطط اليومي يتعافى DE30 يوم الخميس بعد إعادة اختبار الأمس لمستوى الاختراق...
قفز سهم Salesforce (CRM.US) بنسبة 10٪ تقريبًا يوم الأربعاء بينما شهد السوق الأمريكي الواسع جلسة ضعيفة أخرى. و قدم تقرير الأرباح القوي للربع المنتهي في...
European indices trade higher DE30 bounces off the 14,330 pts support RWE buys gas-fired plant from Vattenfall European indices...
أشارت ردود الفعل الأخيرة على الأسعار في سوق العملات المشفرة إلى انتعاش أوسع على الأرجح ، مدعومًا بتوقعات البيتكوين المتفائلة من محللي JP Morgan والأخبار...
يتراجع النفط اليوم بعد تقارير من فاينانشيال تايمز ورويترز. ذكرت فايننشال تايمز أن المملكة العربية السعودية مستعدة لزيادة إنتاجها النفطي من أجل...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح ثابت تقرير ADP لشهر مايو الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش بيانات ثانوية من الولايات المتحدة وكندا تشير...
سجلت المؤشرات الأمريكية جلسة متشائمة ثانية على التوالي. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.75٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.54٪ وأغلق ناسداك هبوطيًا...
انخفض سعر القمح بشكل حاد في الجلسات الأخيرة بسبب عدة عوامل عالمية مهمة: • قد توافق روسيا على تصدير القمح الأوكراني عن طريق...
تراجعت أسهم Ambarella (AMBA.US) بنحو 4٪ يوم الأربعاء بعد أن أصدرت شركة تصنيع الرقائق توجيهات مخيبة للآمال للربع الثاني ، قائلة إن توقعاتها على المدى القريب...
الدولار الأمريكي هو صاحب الأداء الأفضل بين العملات الرئيسية يوم الأربعاء حيث أضافت بيانات ISM التصنيعية التي جاءت أفضل من المتوقع مخاوف من أن النمو القوي...
قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي بشكل غير متوقع إلى 56.1 الشهر الماضي من 55.4 في ابريل وتجاوز تقديرات المحللين عند 54.5. و شوهدت زيادات أسرع...
