MACRO: تسارع مؤشر التصنيع ISM بشكل غير متوقع في مايو
قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي بشكل غير متوقع إلى 56.1 الشهر الماضي من 55.4 في ابريل وتجاوز تقديرات المحللين عند 54.5. و شوهدت زيادات أسرع...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة إلى 56.1 في شهر مايو من 55.4 في الشهر السابق ، وتجاوز توقعات المحللين عند 54.5. • ...
• افتتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع • ارتفاع اسهم Salesforce (CRM.US) في الأرباح المتفائلة أطلقت...
مؤشر داكس بالنظر إلى مخطط H4 لمؤشر داكس الألماني (DE30) من وجهة نظر فنية ، فقد ترك السعر مؤخرًا قناة الاتجاه الهبوطي وتمكن من اختراق المقاومة...
تخضع شبكة كاردانو لترقية كبيرة - هارد فورك "فاسيل". ماذا يمكن أن نتوقع وكيف سيؤثر على مستقبل المشروع؟ • كاردانو...
• تداول المؤشرات الأوروبية مختلطة • DE30 يسحب للخلف ويعيد اختبار دعم 14400 نقطة • ...
من المتوقع أن يتمتع زوج العملات USDCAD بتقلبات مرتفعة اليوم عند حوالي الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. سيصدر مؤشر مديري المشتريات ISM التصنيعي لشهر مايو...
الأسواق الأوروبية تتداول على ارتفاع طفيف توقع بنك كندا رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ISM التصنيع لشهر مايو في الساعة 3:00 مساءً...
تراجعت المؤشرات من وول ستريت خلال الجلسة الأولى بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة في يوم الذكرى. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.63٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones...
هناك خبر مثير للاهتمام قادم إلى السوق حيث تعرض تداول النفط للخسارة اليوم. و تدرس بعض دول أوبك إعفاء روسيا من اتفاقية خفض الإنتاج / استعادة العرض. مثل هذه...
شوهدت محاولات لتحقيق مكاسب على النفط. حيث ينخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 117.5 دولارًا للبرميل ، و على الرغم من الاتفاق المبدئي للحد من واردات النفط...
تحاول أسواق الأسهم والعملات المشفرة التخلص من الانخفاضات التي حدثت في الجزء الأول من الجلسة ، كما أدى إغلاق المؤشرات من القارة القديمة إلى انتعاش الأدوات...
من المتوقع أن يعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بيدن ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم بعد الساعة 6:15 مساءً بتوقيت جرينتش. و يتم الاجتماع تحت...
انخفض مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمر الأمريكي إلى 106.4 في مايو ، من قراءة الشهر السابق عند 108.6 ومقارنة بتوقعات السوق عند 103.6. مزيد من التفاصيل...
تجلب بداية جلسة اليوم في الأسواق الأمريكية انخفاضات في مؤشرات الأسهم ، والتي تستأنف التداول بعد عطلة يوم الذكرى أمس. و هذه هي جلسة التداول الأولى بعد انتعاش...
ينمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من كندا بنسبة 3.1٪ فقط بمعدل سنوي مقابل توقعات تبلغ 5.2٪ ومقابل معدل نمو سابق قدره 6.7٪. اما من ناحية أخرى ، جاء...
الذهب: • سجل الذهب انخفاضًا هذا الشهر ، على الرغم من أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحسنًا طفيفًا في التداولات. • ...
تعد العملة المشفرة لشبكة XRP من Ripple من بين أفضل 10 عملات رقمية في العالم وهي متوافقة مع معيار الدفع ISO20022 الجديد ، والذي سيحل محل نظام SWIFT القديم...
حظر الورق على النفط الروسي أعلن الاتحاد الأوروبي أنه توصل إلى اتفاق بشأن الحظر النفطي الروسي. و يبدو أن الإجراءات المتفق عليها هي "حظر ورقي"...
