نمو اسهم: علي بابا
تجاوزت Alibaba (BABA.US) توقعات الإيرادات وربح السهم للربع الأخير في تقرير أرباحها الأسبوع الماضي ، مما أظهر ارتفاع السهم. بسبب الشكوك المتعلقة بـ COVID...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
تداول مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض يتراجع DE30 بعد المحاولة الفاشلة في اختراق المقاومة فوق 14.575 نقطة تجمع Lanxess بعد إعلان...
توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي أخيرًا إلى اتفاق بشأن شكل حظرالنفط الروسي. قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات الخام الروسية المنقولة بحرا والتي...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أقل الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر نفطي روسي قراءات مؤشر أسعار المستهلك من أوروبا أرباح من HP و Salesforce تشير...
تداول متفاوت للمؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال جلسة اليوم. انخفضت المؤشرات من أستراليا واليابان بينما ارتفعت الأسهم من كوريا الجنوبية...
• الاثنين بدون المستثمرين الأمريكيين (يوم الذكرى) • أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الجلسة على ارتفاع • ...
بدأ الدولار الكندي الأسبوع بمكاسب قوية وهو الآن أقوى عملة لدول مجموعة العشر. و في يوم الأربعاء ، 1 يونيو ، سيقرر بنك كندا رفع سعر الفائدة في كندا. و يفترض...
بدأ زوج العملات الرئيسي EURUSD الأسبوع الجديد بمكاسب ، وبالتالي نرى استمرارًا لمعنويات الأسبوع الماضي. و على الرغم من حقيقة أنه قبل عطلة نهاية الأسبوع...
كان زوج اليورو دولار يتعافى خلال الجلسات القليلة الماضية بعد اختبار أدنى مستويات عام 2016. ولكن هل سيتمكن المشترون من التحكم في السعر؟ مخطط...
جلب الجزء الثاني من جلسة اليوم غير المكتملة في أسواق الأسهم تباطؤًا في مكاسب العقود الآجلة لمؤشر وول ستريت الأمريكية ، والتي لا يتم تداولها على نظام النقد...
كان سوق العملات المشفرة يخسر مؤخرًا ، حيث سجلت عملة البيتكوين أسبوعها الثامن على التوالي. و اليوم ، يحاول القطاع التخلص من الانخفاضات: • ...
ارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 7.90٪ على أساس سنوي في شهر مايو ، وهو أعلى معدل منذ عام 1952 ، و من 7.4٪ على أساس سنوي في الشهر السابق وأعلى من...
• المؤشرات الأوروبية تتداول على ارتفاع • يختبر DE30 منطقة مقاومة عند مستويات 14.575 نقطة • ...
تشهد العملات المشفرة طلب شراء اليوم مع ارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق نتيجة الأخبار الواردة من الصين. ستخفف بكين وشنغهاي جزءًا من القيود بينما اقترحت...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح أعلى مؤشر أسعار المستهلك السريع لشهر مايو من أسبانيا وألمانيا يحتفل التجار الأمريكيون بعطلة يوم الذكرى يتم...
يمكن رصد الحالة المزاجية للمخاطرة خلال الجلسة الآسيوية اليوم. ارتفع مؤشر نيكي 2.3٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 1.3٪ ، وزاد مؤشر...
• في وول ستريت ، نشهد اليوم مكاسب قوية يقودها مؤشر US100 المشبع في البيع والذي يتم تداوله حاليًا بالقرب من قفزة بنسبة 2.5٪....
أطلقت المؤشرات العالمية انتعاشًا خلال هذا الأسبوع وسط تراجع المخاوف بشأن توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي ، و بعد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق...
