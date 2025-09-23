💥BTC تضعف وسط معنويات صعودية على الأسهم
تميزت جلسة التداول الأخيرة في وول ستريت هذا الأسبوع بالمضاربين على الصعود الذين سيطروا على السوق في الوقت الحالي. و يأتي جزء كبير من الفضل في مثل هذه المعنويات...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
بيانات جامعة ميشيغان لشهر مايو • ثقة المستهلك (العنوان): توقع 58.4 مقابل 59.1 • المؤشر الفرعي للظروف...
تجلب بداية الجلسة الأخيرة في وول ستريت هذا الأسبوع ارتفاع مؤشرات الأسهم. و لا تزال الأسواق تكافح لإغلاق أول شمعة أسبوعية صعودية منذ شهر مارس 2022. و جاء...
• ظلت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة التي تستثني الغذاء والطاقة دون تغيير عند 0.3 شهر بعد شهر في ابريل...
أصبح النفط الخام سلبيًا بعد مكاسب هذا الصباح ، ووصل في وقت سابق إلى ما يقرب من 115 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط. وتشير أحدث التقارير إلى تأخير مجمل عملية...
• ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية • كسر DE30 فوق مساحة 14000 نقطة • فولكس فاجن...
ارتفع مؤشر S&P500 بشكل حاد يوم الخميس حيث أعاد المستثمرون تقييم التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية المستقبلية ، في حين عززت الأرباح المتفائلة...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح مختلط سيصدر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة لشهر مارس في وقت مبكر من بعد الظهر تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.99٪ وقفز ناسداك بنسبة 2.68٪ بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.6٪. يتم...
• أنهت المؤشرات الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع ، في محاولة لتأكيد انتعاش الأمس. و كان الفائز الأكبر هو FRA40 الفرنسي (+...
تشهد أسهم شركات الطيران الأمريكية مكاسب اليوم بسبب التوقعات المتفائلة من Southwest (LUV.US) و JetBlue (JBLU.US) لأرباح الربع الثاني في عام 2022. وتشمل...
سادت المعنويات الإيجابية خلال جلسة التداول الأوروبية اليوم. و بعد دخول المستثمرين الأمريكيين السوق ، تسارعت المكاسب على مؤشرات الأسهم العالمية. و في هذا...
الساعة 3:30 مساءً BST ، تم إصدار تقرير إدارة معلومات الطاقة بشأن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. و زاد الغاز العامل في التخزين بمقدار 80 مليار...
يجلب افتتاح جلسة اليوم في وول ستريت مكاسب لجميع مؤشرات البورصة. و قائد المكاسب حاليًا هو مؤشر US100 ، والذي يخترق حاجز مستويات 12000 نقطة. ومع ذلك ، يتم...
مرت العملات المشفرة بفترة ضعيفة وهي تختبر الدعم الرئيسي اليوم. و هناك القليل من المؤشرات على أن الوضع سيتحسن على الفور في الجلسات القادمة. - انخفض سعر...
سهم الاسبوع Nvidia هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للشرائح وبطاقات الجرافيكس في العالم. حيث قدمت الشركة تقريرًا ربع سنويًا قويًا ، لكن التوقعات للربع...
• أظهر التعديل الثاني أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة 1.5٪ سنويًا في الربع الأول ، و بعد توسع 6.9٪ في فترة الثلاثة أشهر السابقة...
قفز سهم Twitter (TWTR.US) بنسبة 5.0 ٪ في السوق الأولي بعد أن كشف ملف جديد من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن Elon Musk يخطط لتقديم 33.5...
• ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية • DE30 يختبر مستويات 14000 نقطة • RWE (RWE.DE)...
