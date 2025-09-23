📉US100 يغرق أكثر من 3.0٪ ❗
تستمر مؤشرات وول ستريت الرئيسية في الانخفاض حيث أدى مؤشر مديري المشتريات المخيب للآمال اليوم وأرقام مبيعات المنازل الجديدة من الولايات المتحدة إلى تأجيج...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
قدمت Nvidia (NVDA.US) تقريرها المالي الربع سنوي للربع الأول من عام 2013 في 25 مايو 2022 في نهاية العمل. و يمكن أن تستمر علاقات NVDA الوثيقة بتعدين العملة...
• أظهرت التقديرات الأولية أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي انخفض إلى 57.5 في شهر مايو من 59.2 في ابريل ، أقل من التوقعات...
• افتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض • خطابات البنك المركزي الأوروبي لاجارد وبول باول • ...
أخبار من عالم التكنولوجيا • سلط مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms ، الضوء على اتجاه الشركة للتركيز على...
• تداولت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض • DE30 يختبر مساحة 14000 نقطة • ...
أصدرت شركة التكنولوجيا Snap Inc. أمس بيانًا مقلقًا ، وتم إرسال جزء منه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وخفضت الشركة توقعاتها للنمو الفصلي...
كان أداء الجنيه البريطاني جيدًا نسبيًا في الساعات الأولى من التعاملات الأوروبية الصباحية. فقد أخذ الوضع منعطفًا بعد إصدار مؤشرات فلاش مديري المشتريات...
تم إصدار مؤشرات Flash PMI لشهر مايو من فرنسا وألمانيا في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت جرينتش و 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش ، على التوالي هذا الصباح. و...
اليورو مقابل الدولار الأميركي آخذ في الارتفاع في الأيام الأخيرة بمساعدة كبيرة من البنك المركزي الأوروبي. و اتخذ أعضاء البنك المركزي الأوروبي نبرة متشددة...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح منخفض مؤشرات مديري المشتريات فلاش لشهر مايو من أوروبا والولايات المتحدة لاغارد تتحدث في دافوس تشير...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية أمس ، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.86٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 1.98٪ ، وارتفع ناسداك بنسبة 1.59٪. كسب راسل 2000...
• أنهت مؤشرات البورصة من القارة القديمة الجلسة على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX بنحو 1.38٪ ، وارتفع مؤشر FTSE100 بنسبة 1.67٪ ، وارتفع...
عند النظر إلى EURUSD في فترة الاطار الزمني الاربع ساعات ، يمكن للمتداول أن يلاحظ أن الزوج قد انتعش بحدة بعد عمليات البيع القوية الأخيرة. و إذا تم الحفاظ...
قبل أسبوعين ، سجل زوج اليورو دولار EUR USD أدنى مستوياته هذا العام بالقرب من مستويات 1،035 ، فقد تمكن المشترون من استعادة السيطرة منذ أن وصل السعر...
• فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع • Broadcom (AVGO.US) تجري محادثات للحصول على VMware (VMW.US) • ...
