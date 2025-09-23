النشرة الإخبارية للعملات المشفرة: تكافح Bitcoin عند منطقة دعم تتراوح بين 29 ألف دولار و 30 ألف دولار
• تمكنت Bitcoin من الدفاع عن منطقة الدعم الرئيسية • بلغ حجم التداول في السلسلة أدنى مستوياته في عدة...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
• ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية • DE30 بمحاولة فاشلة للكسر فوق مساحة 14240 نقطة • ...
حصل اليورو على دفعة داعمة جراء حديث رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد اليوم حيث قفز اليورو مقابل الدولار الأميركي فوق 1.0650 - وهو أعلى مستوى في شهر...
يعتبر الدولار الأسترالي من أفضل العملات الرئيسية أداءً اليوم. أجريت انتخابات برلمانية في أستراليا أسفرت عن تغيير الحكومة: نجح...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح أعلى يتصدر مؤشر IFO الألماني تقويم اليوم تقرير الأرباح من Zoom Video Communications ارتفعت...
تحركات مختلطة للمؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بداية أسبوع جديد. ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 0.6٪ ، وانخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.1٪ ،...
انخفض سهم Deere & Company (DE.US) بأكثر من 12.0٪ خلال جلسة اليوم بعد أن أعلنت شركة تصنيع الآلات الزراعية والمعدات الثقيلة عن نتائج فصلية متفاوتة. و...
كوستكو تاجر جملة أمريكي انخفض سعر سهمه بشكل حاد هذا الأسبوع. ما هو سبب هذا البيع المكثف؟ • تم تعويم ما يقرب من 40 مليار...
الأسبوع الحالي متقلب ، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسواق الأسهم. ولقد ذكّرت عمليات البيع المكثفة في وول ستريت في منتصف الأسبوع المستثمرين بالمشهد الاقتصادي...
ارتفعت المؤشرات العالمية بشكل حاد في وقت مبكر من الجلسة مدعومة بالأنباء المتفائلة من الصين. و قرر بنك الشعب الصيني (PBoC) خفض سعر الفائدة المرجعي للرهن...
• فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع. • نتائج ربع سنوية مختلطة من Foot Locker (FL.US) و Deere (DE.US). • ...
• الأسواق الأوروبية تتداول على ارتفاع • يختبر DE30 ارتدادًا بنسبة 50٪ بالقرب من 14100 نقطة • ...
تبين أن صدور تقرير مبيعات التجزئة البريطانية لشهر ابريل هذا الصباح كان مفاجأة إيجابية. بينما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي في ابريل ،...
• المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح أعلى • مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة مع زيادة شهرية غير...
US indices finished yesterday's session lower but magnitude of a drop was much smaller than the day before. S&P 500 dropped 0.58%, Dow Jones...
تراجعت أسهم شركة Under Armor (UA.US) بأكثر من 10.0 ٪ يوم الخميس بعد أن خفضت شركة Morgan Stanley أسهم شركة المعدات الرياضية إلى "وزن متساوٍ" من...
تسبب الانهيار المذهل لمشروع Terra (Luna) وما يرتبط به من عملة مستقرة UST في اضطرابات قوية في سوق العملات المشفرة بالكامل. و ليس من الغريب أن تيرا في أوجها...
انخفض مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي في الولايات المتحدة إلى 2.6 في مايو ، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020 ، وأقل بكثير من تقديرات المحللين. و شوهد تباطؤ...
