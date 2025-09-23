افتتاح الولايات المتحدة: استمرار عمليات البيع في وول ستريت
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
Cisco Systems is another US company that released a worrying earnings report. An important thing to note is that the report from Cisco was for the February-April...
واصل المؤشر الألماني الرئيسي يوم الخميس انخفاضه الذي بدأه يوم أمس. الاطار الزمني اليومي يواصل DE30 حركته الهبوطية بعد انعكاس هبوطي تحت مستوى المقاومة...
النقاط الرئيسية من محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر ابريل: • أعرب صناع السياسة على نطاق واسع عن قلقهم بشأن أرقام...
• بلغ عدد الأمريكيون الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.218 مليون في الاسبوع المنتهي في 14 مايو ، مقارنة بـ 0.203 مليون...
الفرنك السويسري هو من أفضل العملات العشرة أداءً اليوم. و يمكن تفسير جزء من هذه الخطوة بموقف عام من تجنب المخاطرة في الأسواق ، والذي يفضل أصول الملاذ...
• تداولت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض • يرسم DE30 منخفضًا يوميًا بالقرب من 13700 نقطة • ...
تراجعت وول ستريت أمس ، حيث انخفض مؤشر S&P 500 وناسداك بأكثر من 4٪. كانت هذه أسوأ جلسة تداول في وول ستريت منذ عامين تقريبًا! و تتزايد المخاوف بشأن...
• تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح منخفض • يتصدر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي جدول أعمال...
• تراجعت المؤشرات الأمريكية يوم أمس وأغلقت التداول بالقرب من أدنى مستوياتها اليومية. حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.04٪...
• تضاعف سهم Target (TGT.US) بأكثر من 25٪ بعد أن أفاد تجار التجزئة الكبار عن أرباح ربع سنوية مخيبة للآمال وكان لارتفاع ضغوط...
خلال جلسة اليوم ، أظهر مؤشر `` Fear and Greed Index '' قراءة بلغت 12 نقطة ، مما يؤكد أننا نتعامل حاليًا مع معنويات سلبية للغاية ، ولا يزال النفور...
تراجعت وول ستريت بحدة يوم الأربعاء حيث استمرت التوقعات القاتمة للاقتصاد الكلي إلى جانب النتائج الفصلية الضعيفة من كبار تجار التجزئة الأمريكيين في التأثير...
فشل تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في إطلاق تحركات كبيرة في سوق النفط. وانخفضت مخزونات النفط الخام بشكل غير متوقع بينما انخفضت مخزونات البنزين أكثر من...
• افتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض. • ينخفض سهم الهدف (TGT.US) حيث ان التضخم يضرب الأرباح • ...
ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 6.8٪ في أبريل من 6.7٪ في شهر فبراير وكان أعلى من توقعات السوق عند ارتفاع بنسبة 6.7٪. ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية...
US500 لنبدأ تحليل اليوم بمخطط US500. بالنظر إلى الإطار الزمني اليومي ، و يمكننا أن نرى أن المؤشر تمكن من العودة فوق مستوى الدعم الرئيسي عند مستويات...
• تستعد الأسواق الأوروبية لفتتاح واضح • من المتوقع أن يظل التضخم الكندي دون تغيير في شهر ابريل • ...
• أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس محققة مكاسب كبيرة. وقفز مؤشر S&P 500 بنسبة 2.02٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة...
