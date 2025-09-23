Chart of the day - EURGBP (18.05.2022)
لقد تم إصدار حزمة بيانات التضخم من المملكة المتحدة هذا الصباح في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. و تسارع معدل التضخم الرئيسي في مؤشر أسعار المستهلكين...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
• تداولات أسواق الأسهم الأوروبية مختلطة • يفقد DE30 زخمه الصعودي بعد الاختراق فوق تصحيح 50٪ • ...
أظهرت أرقام مبيعات التجزئة اليوم أنه على الرغم من ارتفاع التضخم ، لا يزال الأمريكيون مستعدين لإنفاق أموالهم. وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة...
ان جلسة اليوم في سوق العملات استمرات في ضعف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. و هناك الكثير مما يحدث بشكل خاص في سوق الجنيه البريطاني ، والذي يسجل...
انخفض سهم Walmart (WMT.US) بنسبة 9 ٪ تقريبًا يوم الثلاثاء بعد أن سجلت شركة التجزئة الأمريكية الكبرى أرباحًا فصلية مخيبة للآمال وخفضت توقعاتها المالية للعام...
• فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع • مبيعات التجزئة بما يتماشى مع التوقعات • ...
تدرس الأسواق تقديرات الأرباح السلبية لـ Coinbase لعامي 2022 و 2023. و قد يكون الجانب المؤسسي للعملات المشفرة وقبولها إيجابيًا للغاية في السنوات القادمة. و...
• قفز الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة إلى 1.10٪ في أبريل ، بعد زيادة 0.9٪ في مارس وأعلى من توقعات السوق بتقدم 0.5٪. • ...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أبريل في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. جاء التقرير متوافقا مع التوقعات ولم يطلق أي تحركات كبيرة في الأسواق....
نفط • تشير التقديرات إلى أن أوبك + غير قادرة على إنتاج حوالي 2.5-3.0 مليون برميل يوميًا ، على الرغم من زيادة إنتاج النفط الخام...
• ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية • DE30 يقفز فوق منطقة المقاومة 14100 نقطة • ...
تاليس جروب هي تكتل فرنسي معروف بحيازاته في الصناعات الدفاعية والبنية التحتية الحيوية. و تركز الشركة على أنظمة "التكنولوجيا العميقة" المتطورة...
يستمر اليورو مقابل الدولار الأميركي في التعافي من الانخفاضات الأخيرة. و اخترق زوج العملات الرئيسي فوق علامة 1.05 اليوم. و يتم تداول اليورو بارتفاع 1٪ تقريبًا...
الدولار الأسترالي هو أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً بالنسبة لليوم. و حصل الدولار الأسترالي على دفعة عقب إصدار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي من...
• المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح أعلى • بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية على جدول الأعمال • ...
• أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. و انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.39٪ ، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.20٪...
كانت الأيام القليلة الماضية في سوق العملات المشفرة بعيدة كل البعد عن أن تكون جيدة على أقل تقدير. و لقد ألقي فك ربط العملات المستقرة وانهيار LUNA بظلاله...
كانت البيانات الأولية من جامعة ميشيغان لشهر أبريل هي الإصدار الوحيد الجدير بالملاحظة من الولايات المتحدة والمقرر له اليوم. و لقد تم إصدار التقرير في الساعة...
