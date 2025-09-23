افتتاح الولايات المتحدة: ترتفع وول ستريت في محاولة لإطلاق حركة الانتعاش
• بدأت مؤشرات وول ستريت تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع • يتعافى راسل 2000 بعد وصوله إلى نطاق الكتاب...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
• بدأت مؤشرات وول ستريت تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع • يتعافى راسل 2000 بعد وصوله إلى نطاق الكتاب...
لقد أصبح انهيار عملة Luna من أكثر الأحداث تشويق في تاريخ سوق العملات المشفرة بالكامل. حيث فقد المشروع ما يقرب من 99٪ من قيمته في أيام قليلة فقط ، وانخفضت...
أصبح انهيار عملة Luna أحد أكثر الأحداث إثارة في تاريخ سوق العملات المشفرة بأكمله. فقد المشروع ما يقرب من 99٪ من قيمته في غضون أيام قليلة ، وانخفضت...
لقد تراجعت أسهم Twitter (TWTR.US) بنسبة 18 ٪ في السوق الأولي اليوم بعد أن قال Elon Musk إن الصفقة قد تم تعليقها مؤقتًا. و أضاف الرئيس التنفيذي لشركة...
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية. DE30 يختبر مساحة 13880 نقطة. سجلت دويتشه تليكوم (DTE.DE) أرباحًا أفضل...
انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر يوم الجمعة وهو في طريقه للأسبوع الرابع على التوالي من الانخفاضات حيث أثار قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي...
ارتفعت أسهم GameStop (GME.US) و AMC (AMCUS) وغيرها من الأسهم المسمات "”memeStock خلال جلسة اليوم بدعم من مستثمري التجزئة ، على الرغم...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بشكل متباين. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.13٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.33٪ ، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة...
تستمر الأسهم الأمريكية في التحرك هبوطيًا ديزني (DIS.US) تنخفض بعد أرباح ضعيفة بيوند ميت (BYND.US) ينخفض بنسبة 27.0٪ بعد تخفيض تصنيف المحلل أطلقت...
تصدر Upstart Holdings تقرير أرباح الربع الأول يوم الاثنين تبين أن نتائج الربع الأول كانت أفضل من المتوقع أرسلت...
بلغ عدد الأمريكيين الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.203 مليون في الأسبوع المنتهي في 7 مايو ، مقارنة بـ 0.200 مليون في الأسبوع السابق. جاءت...
لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر الألماني القياسي يوم الخميس حيث تم تعويض الخسائر خلال اليوم. مخطط D1 يتأرجح مؤشر DE30 هذا الأسبوع...
انخفاض مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية. يختبر مؤشر داكس مساحة 13500 نقطة. أرباح شركات Merck و HeidelbergCement و Siemens. تم...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أقل. مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أبريل الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. انكمش...
تفقد أكبر عملة مستقرة Tether USDT ما يسمى بعلاقة الربط بالدولار الأمريكي اليوم وانخفضت إلى ما دون 0.95 دولارًا مما قد يكون سببًا لعمليات بيع أوسع للتيثر...
أدت المخاوف بشأن استقرار الأسواق العالمية بالإضافة إلى حالة الاقتصاد العالمي إلى موجة أخرى من ارتفاع الدولار. أصبح من الواضح أن المستثمرين بدأوا في البحث...
حصاد الأسواق (12.05.2022) كان تقرير الناتج المحلي الإجمالي البريطاني لشهر مارس والربع الأول البيان الأوروبي الوحيدة الجديرة بالملاحظة المقرر...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم