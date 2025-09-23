حصاد الأسواق (12.05.2022)
استأنفت المؤشرات الأمريكية انخفاضها يوم...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
تسبب تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في حدوث بعض التحركات في سوق النفط مع ارتفاع في مخزونات النفط الخام والبنزين بشكل غير متوقع. • مخزونات...
أدت بيانات التضخم إلى تفاقم معنويات السوق مرة أخرى. و توقع المحللين أن تظهر قراءة اليوم بعض الإشارات على تخفيف ضغوط الأسعار. و...
تم الإفراج للتو عن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي تمت مراقبته على نطاق واسع لشهر أبريل وأظهر أن نمو الأسعار قد تراجعت بشكل طفيف مقارنة بشهر مارس....
يعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر لشهر أبريل الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش نقطة رئيسية مهمة في التقويم الاقتصادي اليوم. و يتوقع السوق...
اس آند بي 500 لنبدأ تحليل اليوم بمخطط US500. بالنظر إلى الإطار الزمني اليومي ، نرى أن المؤشر ارتد من الدعم الرئيسي عند 3965 نقطة والذي تم...
انخفضت العملة المشفرة Terra / Luna بنسبة 75٪. و يعد هذا أحد أكثر الانهيارات لافت للانتباه في تاريخ العملات المشفرة وأكبر انهيار بين أفضل العملات...
· ارتفاع في أسواق الأسهم الأوروبية · تراجع...
يعتبر إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل من أهم الأحداث اليوم. سيصدر تقرير التضخم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن...
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على ارتفاع طفيف تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في دائرة الضوء Beyond Meat و Walt Disney وأصدار...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بشكل متباين. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.25٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.26٪ وارتفع ناسداك بنسبة 0.98٪....
فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع تراجع سهم Novavax (NVAX.US) بعد النتائج الفصلية الضعيفة وأطلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية...
فقد مشروع Terra Lina ما يقرب من 80٪ من قيمته منذ ذروته في 5 أبريل 2022. في الوقت الحالي ، توقفت الانخفاضات عند مستوى القاع المزدوج من النصف الثاني من عام...
محاولة المؤشرات الأوروبية التعافي من انخفاض الأمس يختبر DE30 منطقة مقاومة عند مستويات 13600. و لقد أعلنت باير...
Terra Lina هو مشروع شجع المستثمرين مؤخرًا بمكافآت عالية للمخاطر على الشبكة. تفاخر المشروع أيضًا بتزايد TVL (إجمالي القيمة المغلق) مما يعني أن المزيد والمزيد...
النفط انخفضت أسعار النفط يوم أمس وسط عمليات بيع مكثفة في السوق وتوقعات بأن الاتحاد الأوروبي سوف يخفف الحظر المفروض عليه للحصول على الدعم انخفضت...
ستفتح شركة والت ديزني (DIS.US) دفتر حساباتها للربع المالي الثاني من عام 2022 في 11 مايو. و هذا التشاؤم غير مبرر إلى حد كبير ، ولكن يجب على المستثمرين...
تراجعت الأصول الخطرة مثل الأسهم والعملات المشفرة و النفط. و في الأمس تداولت عمليات بيع واسعة النطاق في السوق. و أدى تشديد السياسة والتباطؤ الاقتصادي...
