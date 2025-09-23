في التقويم الاقتصادي: بيانات من المانيا، ومتحدثون من الفيدراليون
أطلقت مؤشرات البورصة الأوروبية جلسة التداول النقدي اليوم مرتفعة. تحاول الأسواق التقاط الأنفاس بعد عمليات البيع المكثفة بالأمس - ارتفعت...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
تميزت جلسة يوم أمس مرة أخرى بانخفاضات قوية في المؤشرات ، بينما يستعيد الدولار الأمريكي قوته. مع ذلك ، تمكن زوج يورو / دولار EUR...
نظرة أساسية على الذهب - هل ستغير توقعات الأسعار؟ لقد تسببت التحركات العسكرية في أوكرانيا...
لقد تسببت التحركات العسكرية في أوكرانيا في قفزة في الأسعار لكنها كانت قصيرة المدى. قفز السعر فوق 2000 دولار للأونصة وتم تداوله بالقرب...
تراجعت المؤشرات الأمريكية أمس وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية والتدهور العام في التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب الوضع الوبائي في الصين. انخفض...
البيتكوين يصل إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر و عدد حيتان BTC آخذ في التناقص انخفض Terra أكثر من 13.0 ٪ و تعرضت العملات المشفرة الرئيسية...
Bitcoin's price has been falling over the weekend, and today the 'king of cryptocurrencies' dropped to levels not seen since July 2021, in البيتكوين...
ان موسم الارباح يقترب من نهايته في وول ستريت و لكن بشكل بطيء. و أصدرت غالبية الشركات الأمريكية الكبيرة بالفعل بياناتها المالية للربع الأول من عام 2022...
DE30: الأسهم الأوروبية تواصل التداول باللون الأحمر استمرت أسواق الأسهم الأوروبية في الانخفاض التحرك هبوطيًا حيث ان هبط سهم Infineon (IFX.DE)...
يواصل الدولار الأمريكي هيجانه وسط تدهور معنويات السوق. قفز مؤشر الدولار فوق علامة 104 ، مسجلاً أعلى مستوى له في 20 عامًا ، حيث أدى تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي...
من المتوقع أن تفتح الأسواق الأوروبية على انخفاض مؤشر سينتكس من منطقة اليورو مخزونات البيع بالجملة في الولايات المتحدة مؤشر أسعار المستهلكين...
• تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض اليوم. وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 2.35٪ ، وانخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 1.2٪ ، وانخفض...
افتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض الوظائف غير الزراعية أفضل من التوقعات Under Armor (UAA.US) يغرق في حالة ضعف في المظهر أطلقت...
شهد سوق العملات المشفرة تقلبات عالية للغاية في الأيام الأخيرة ، وأثارت عمليات البيع مخاوف بشأن مخاطر الركود والتضخم المتسارع. أدت هذه العوامل...
Translation is too long to be saved أضاف الاقتصاد الأمريكي 428 ألف وظيفة في أبريل ، مقارنة بزيادة 431 ألفًا في مارس وأعلى من توقعات السوق البالغة...
اخترق مؤشر التكنولوجيا US100 دون مستوى الدعم الرئيسي البالغ 13000 نقطة ، والذي تم اختباره عدة مرات في الأيام الأخيرة وكذلك في فبراير ومارس. يجلب الافتتاح...
سيصدر تقرير الوظائف الغير زراعية لشهر أبريل اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. من المحتمل أن يكون السوق محدودًا ، بسبب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي...
انخفاض في تداولات أسواق الأسهم الأوروبية يبطل مؤشر داكس نمط الرأس والكتفين المعكوس الرئيس التنفيذي لشركة Commerzbank يحذر من مخصصات ائتمانية أطلقت...
