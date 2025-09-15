حصاد الأسواق (02.05.2025)
ارتفعت الأسواق الآسيوية بفضل انفتاح الصين على محادثات التجارة، وتصدر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ المكاسب، مرتفعًا بنسبة 2.2%، مع ارتفاع أسهم عملاقي التكنولوجيا...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
انخفضت أسهم أمازون (AMZN.US) بنسبة 4% في تعاملات ما بعد ساعات التداول على الرغم من تجاوزها للتقديرات لأرباح الربع الأول من عام 2025. ويشعر المستثمرون بالقلق...
ملأت أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى الأخيرة وول ستريت بتفاؤل واسع. ارتفع مؤشر ناسداك (+2.15%)، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (+1%)، ومؤشر داو جونز (+0.6%)،...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي الأسهم تعود للاتجاه الصعودي بعد نتائج Microsoft و META النفط يتراجع الى ما دون مستوى 60 دولار اتفاقية...
تم إصدار تقرير أمريكي مراقب عن كثب اليوم في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش - مؤشر ISM التصنيعي. مؤشر ISM التصنيعي: السابق:49.0, المتوقع: 48.0,...
افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها على مكاسب متواضعة، مدفوعةً بحماس السوق ونتائج أعمال الشركات التي فاقت التوقعات. أصدرت مايكروسوفت وميتا أمس تقارير...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع المؤشر. بيانات مؤشر...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 223, المتوقع: 224, الفعلي: 241 المطالبات المستمرة:...
وقّعت أوكرانيا اتفاقيةً معدنيةً مع الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس، 30 أبريل/نيسان 2025. تُحدّد هذه الوثيقة إطارًا للشراكة الاقتصادية، مع التركيز على...
عوضت أسهم تيسلا خسائرها السابقة، وارتفعت الآن بنسبة 0.70% في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد أن نفت الشركة بشدة التقارير التي أفادت بأنها تبحث عن بديل للرئيس...
تواصل العملات الرقمية ارتفاعها مدعومةً بموجة من الأخبار الإيجابية. تجاوز سعر بيتكوين حاجز 96,000 دولار أمريكي، مرتفعًا بأكثر من 2.00%، عقب تقارير تفيد...
منصات ميتا (META. الولايات المتحدة) بنسبة 6.30٪ في تعاملات ما قبل السوق بعد إصدار الأرباح الفصلية. نشرت الشركة تقريرا أفضل من المتوقع للربع الأول وقدمت...
أبقى بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند +0.50% خلال اجتماعه في الأول من مايو، لكنه قدّم توقعات أكثر حذرًا. في تقريره الفصلي الجديد، خفّض...
في الأسابيع الأخيرة، سجّلت عملة بيتكوين مكاسبَ ملحوظة، فمنذ بداية أبريل، ارتفعت بنحو 28% عن أدنى مستوياتها المحلية. كما شهدت إيثريوم انتعاشًا قويًا، وإن...
ستكون التقارير الرئيسية لهذا اليوم هي مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ومؤشر ISM لشهر أبريل. وستكون هذه المنشورات جديرة بالمتابعة بشكل خاص في سياق...
تقلبات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ محدودة اليوم. بدأت الصين أسبوع عطلة عيد العمال الطويل، حيث أغلقت أسواق الأسهم من 1 إلى 5 مايو. في...
أعلنت مايكروسوفت عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2025، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين بشكل كبير، ومؤكدةً مكانة الشركة القوية في قطاعي الحوسبة...
تراجعت الأسهم الأمريكية مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع، حيث انخفض مؤشر US500 بنسبة 1.09%، ومؤشر US30 بنسبة 0.85%، ومؤشر US100 بنسبة...
هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) بأكثر من 19% في أبريل، بينما يتداول خام برنت بالقرب من 61 دولارًا...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
