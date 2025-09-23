في التقويم الاقتصادي: أرباح ميتا ، وتطورات إمدادات الغاز الروسي
شهدت الأسواق الأوروبية افتتاح ثابت روسيا توقف تدفق الغاز إلى بولندا وبلغاريا منصات ميتا ستبلغ عن الأرباح بعد إغلاق السوق تشير...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
تراجعت المؤشرات الأمريكية يوم أمس مع تصاعد المخاطر على النمو العالمي. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.81٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 2.38٪ وتراجع...
النفط: يثير خطر الإغلاق في منطقة بكين مخاوف بشأن الطلب من الصين من ناحية أخرى ، أعلن بنك الشعب الصيني (PBOC) دعمه للاقتصاد ، مما خفف...
مايكروسوفت ستعلن عن أرباحها بعد إغلاق جلسة الولايات المتحدة اليوم من المتوقع حدوث ربع آخر من النمو المكون من رقمين من المتوقع أن يتباطأ...
المؤشرات الأوروبية تتداول على ارتفاع ارتفع مؤشر داكس مرة أخرى فوق 14000 نقطة دويتشه بورس تكسب بعد أرباح الربع الأول يتم تداول...
يتم تداول النفط عند مستويات أعلى اليوم ، إلى جانب أصول المخاطرة الأخرى. سمح التوقف المؤقت في ارتفاع عوائد الولايات المتحدة للأسهم لالتقاط الأنفاس...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح أعلى بيانات طلبيات السلع المعمرة الأمريكية لشهر مارس ، تقرير API تقارير الأرباح من Alphabet و Microsoft تشير...
تتحدى المؤشرات الأمريكية الاتجاه العالمي وتمكنت من الإغلاق على ارتفاع يوم أمس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.57٪ وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.70٪ وناسداك...
أضاف سهم تويتر 5 ٪ قبل الجرس الافتتاحي بعد أن ذكرت رويترز أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد يوافق على صفقة استحواذ مع إيلوم ماسك مقابل 54.20...
كان الأسبوع الماضي اسبوعاً سلبيًا آخر بالنسبة لسوق العملات المشفرة، حيث قائمة الضغوطات الكلية على معنويات السوق ترنفع وتسببت في نفور واسع النطاق...
قفزت المؤشرات الأوروبية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل طفيف في وقت مبكر من بعد الظهر بعد أن أعلن بنك الصين الشعبي عن خفض سعر الفائدة. تم تخفيض...
المؤشرات الأوروبية تنخفض في بداية أسبوع جديد مخاوف الصين تفوق انتصار ماكرون نظرة على DE30 و FRA40 و UK100 تتداول أسواق الأسهم...
بعد عطلة نهاية الأسبوع ، نرى استمرارًا للمشاعر التي شهدناها في نهاية الأسبوع الماضي. على الرغم من أن فوز ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أقل مؤشر IFO الألماني لشهر أبريل تقارير الناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة وألمانيا في وقت لاحق من...
يتم رصد الحالة المزاجية المتشائمة خلال الجلسة الآسيوية اليوم. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 1.7٪ ، وانخفض مؤشر Kospi بنسبة 1.4٪ وانخفضت المؤشرات من الصين...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الكندية لشهر فبراير في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير مختلط ولم يطلق أي تحركات كبيرة...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة يحاول مؤشر داكي الصعود مرة أخرى فوق 14320 نقطة تراجع SAP بعد إعلان أرباح الربع الأول يتم...
انخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى ما دون 1.30 اليوم ، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020. وتلقى الزوج ضربة هذا الصباح بعد صدور بيانات مبيعات...
