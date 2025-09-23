ينخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي على الرغم من مؤشرات مديري المشتريات القوية
يعد إصدار مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر أبريل حدثًا رئيسيًا خلال صباح اليوم الأوروبي. توقعت الأسواق حدوث تدهور طفيف في كل من قطاعي التصنيع والخدمات....
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
ستُجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد 24 أبريل. وكما كان متوقعًا ، وصل الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون والمرشحة اليمينية المتطرفة...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لفتح منخفض فلاش PMIs من أوروبا والولايات المتحدة بيانات مبيعات التجزئة من كندا تشير أسواق...
تراجعت المؤشرات الأمريكية أمس مع تباطؤ قطاع التكنولوجيا أكثر من غيره. لا تزال الأسهم تحت الضغط وسط استمرار الانتعاش في العوائد. يقترب عائد السندات الأمريكية...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية في الغالب أعلى مؤشر داكس فوق 14500 نقطة سارتوريوس يقفز بعد أرباح الربع الأول يتم تداول مؤشرات...
مؤشر داكس أولاً ، لنلقِ نظرة على مؤشر داكس الألماني (DE30). بالنظر إلى الفاصل الزمني للأربع ساعات، نرى أن البائعين فشلوا في إدراك...
يتداول اليورو مقابل الدولار الأميركي في اتجاه هبوطي. مع ذلك ، كان من الممكن رصد محاولة لإطلاق حركة انتعاش يوم أمس ، وقد أثارها رئيس البنك المركزي...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً خطابات من رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بشكل متباين. ارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.71٪ ، وأغلق مؤشر S & P / ASX 500 ثابتًا بينما انخفض مؤشر ناسداك...
ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 6.70٪ في مارس من 5.7٪ في فبراير وأعلى بكثير من توقعات السوق بارتفاع 6.1٪. ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في كندا...
من المحتمل أن تخسر مارين لوبان ، زعيمة التجمع الوطني الشعبوي الشوفيني ، أمام إيمانويل ماكرون يوم الأحد. قد يكون هذا مصدر ارتياح للأسواق، لكن هذا النصر...
ستعلن تسلا عن أرباحها بعد جلسة وول ستريت اليوم يتوقع السوق أن تزيد الأرباح من المتوقع حدوث قفزة تزيد عن 60٪ في الإيرادات التركيز على...
انتعش اليورو بحدة مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي كازاك إلى أن برنامج التيسير الكمي قد ينتهي في بداية الربع الثالث. في وقت سابق...
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية يتجاوز مؤشر داكس هندسة السوق المحلية تنخفض مبيعات السيارات الأوروبية للشهر التاسع على التوالي يتم...
انخفضت أسهم Netflix (NFLX.US) بنسبة 25٪ تقريبًا في فترة ما قبل التداول في السوق اليوم. النتائج الفصلية التي أصدرتها الشركة يوم أمس بعد إغلاق جلسة وول ستريت...
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد ، على الرغم من عدم اليقين حول التعليق المحتمل للصادرات من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت الحالي، تعارض المجر...
أبلغت نتفليكس عن انخفاض في إجمالي عدد المشتركين لأول مرة منذ أكثر من عقد. انخفض سعر سهم الشركة بما يزيد عن 20٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق ، مما...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح مرتفع للجلسة الأوروبية تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الكندي ، ومتحدثي بنك الاحتياطي الفيدرالي أرباح تسلا بعد...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس محققة مكاسب كبيرة بقيادة قطاع التكنولوجيا. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.15٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.45٪ وقفز مؤشر...
