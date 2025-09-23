حصاد أسواق السلع : نظرة على أساسيات النفط والغاز الطبيعي والقمح والقهوة (19.04.2022)
نفط: بيانات استيراد ضعيفة من الصين والهند في الأسابيع الأخيرة أغلاق حقل الشرارة ، وهو أكبر حقل نفطي في ليبيا ، لأسباب سياسية شهدت الصين...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
نفط: بيانات استيراد ضعيفة من الصين والهند في الأسابيع الأخيرة أغلاق حقل الشرارة ، وهو أكبر حقل نفطي في ليبيا ، لأسباب سياسية شهدت الصين...
تعتبر قضية المحكمة المعلقة بين RippleLabs و SEC (لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC) موضوعًا شائعًا للغاية في عالم التشفير في آخر مرة. كان هناك...
تنخفض مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية نظرة فنية على DE30 و FRA40 و UK100 يتم تداول المؤشرات الأوروبية على انخفاض بعد عطلة عيد الفصح. أغلبية...
يعتبر الدولار الأسترالي أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم ، بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي. تضمنت الوثيقة تغييرًا مهمًا عن السابق - أشار...
تواجه نتفليكس (NFLX.US) منافسة شديدة وشهدت انخفاضًا في حصتها السوقية من 51.4٪ في الربع الأول من عام 2020 إلى 43.6٪ في الربع الرابع من عام 2021. تمتلك...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.11٪ ، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.14٪ بينما أغلق ستاندرد آند بورز 500 دون...
في الصباح، شهدنا تراجعًا واضحًا في أسعار البيتكوين والإيثريوم. كانت البيتكوين تخسر ما يصل إلى 4٪ ، ولكن تم تقليل الخسائر إلى 3 ٪. خسرت الإيثريوم ما يصل...
كان التداول في الأسواق هادئًا حتى الآن. يواصل اليورو مقابل الدولار الأميركي انخفاضاته الصغيرة ، الأمر الذي لا يزعج الذهب ، والذي يخترق مستوى...
عاد التداول في سوق النفط بعد عطلة عيد الفصح. بدأت جلسة اليوم في سوق النفط بشكل إيجابي ، بزيادة قدرها 1٪. يعود السبب الرئيسي لعودة المخاوف بشأن...
يعود التجار إلى الأسواق بعد عطلة عيد الفصح الطويلة. بصرف النظر عن الموضوعات المنتظمة الحديثة في السوق ، مثل تشديد السياسة النقدية وحرب روسيا...
انخفضت غالبية الأسواق الآسيوية في الجلسة الأولى من الأسبوع. وكان مؤشر نيكاي 225 الأضعف ، حيث خسر أكثر من 1.5٪. لا تزال الأسواق الأوروبية مغلقة يوم...
خلال جلسة اليوم ، لاحظنا تذبذبًا محدودًا بسبب حقيقة أن معظم الأسواق كانت مغلقة بسبب عطلة عيد الفصح. تم إغلاق أسواق الأسهم والسلع إلى حد كبير اليوم ، في...
يعود التجار إلى الأسواق بعد عطلة عيد الفصح الطويلة. بصرف النظر عن المواضيع الأساسية في السوق ، مثل تشديد السياسة النقدية والحرب في أوكرانيا ،...
التطور التكنولوجي يستمر تطور تقنية blockchain على الرغم من التصحيح في سوق العملات المشفرة. زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون العملات المشفرة...
مع بدء عطلة عيد الفصح في العديد من البلدان ، سيتم إغلاق غالبية أسواق الأسهم والسلع في الدول الغربية اليوم. ومع ذلك ، هناك فئة أصول يتم تداولها...
تم إغلاق العديد من الأسواق بسبب عطلة عيد الفصح لا يوجد تداول على غالبية مؤشرات الأسهم وكذلك السلع بيانات من الولايات المتحدة وصلت...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.21٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.33٪ وأغلق ناسداك منخفضًا بنسبة...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مارس في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير مختلط ولم يطلق أي تحركات كبيرة في الأسواق. النقاط...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم