ضعف اليورو بعد قرار البنك المركزي الأوروبي
ترك البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه في أبريل ويشير إلى أن أسعار الفائدة سترتفع "بعض الوقت" بعد انتهاء برنامج التيسير...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
ترك البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه في أبريل ويشير إلى أن أسعار الفائدة سترتفع "بعض الوقت" بعد انتهاء برنامج التيسير...
سيتم الإعلان عن أرباح الربع الأول يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل من المتوقع أن تعلن شركة لوكهيد مارتن عن أرباحها للربع الأول من عام...
قال ماسك منذ لحظة إنه يرغب في شراء Twitter نقدًا بسعر 54.2 دولارًا للسهم (أعلى المستويات المحلية الأخيرة). يريد ماسك شراء الأسهم القابلة للتداول. يشير...
تداول المؤشرات الأوروبية مختلط يكافح مؤشر داكس بعد الخروج من القناة الهابطة يسقط Draegerwerk بعد النتائج الأولية للربع الأول من عام 2022 يتم...
هناك حدثان كبيران في السوق من المقرر عقدهما اليوم. سيقدم المستثمرون إعلان السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في الساعة 12:45 مساءً بتوقيت...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح أعلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن نسبة الفائدة في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش من المتوقع أن ترتفع...
تمكنت المؤشرات الأمريكية من التقاط سلسلة خسائر متتالية وأنهت جلسة الأمس صعوديًا. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.12٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة...
الذهب لنبدأ تحليل اليوم بسوق الذهب. يتداول سعر الذهب في حركة جانبية بين 1895 دولارًا و 1965 دولارًا. تمكن المشترون من الاختراق فوق في إشارة...
أسواق الأسهم الأوروبية تتداول على انخفاض مؤشر داكس يختبر دعم 14.050 نقطة مرة أخرى دويتشه تليكوم ترفع حصة T-mobile في الولايات المتحدة...
فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأسواق اليوم برفع غير متوقع لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وبينما كان من المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة اليوم ،...
أسواق الأسهم الأوروبية قرار بنك كندا تقرير جي بي مورجان وبلاك روك عن أرباح الربع الأول تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض طفيف. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.34٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.26٪ وانخفض مؤشر ناسداك...
تعرض سوق العملات المشفرة لضغوط بيع هذا الأسبوع. المخاوف المتزايدة حول صحة الاقتصاد لم تدعم حتى الآن تقييمات العملة المشفرة. وفي الوقت نفسه ،...
تعرض سوق العملات المشفرة لضغوط بيع هذا الأسبوع. المخاوف المتزايدة حول صحة الاقتصاد لم تدعم حتى الآن تقييمات العملة المشفرة. وفي الوقت نفسه ،...
النفط توقف روسيا عن نشر بيانات عن إنتاج النفط وصادراته تشير شركات تتبع الناقلات إلى زيادة كبيرة في الصادرات الروسية إلى الهند والصين قد...
تعرضت مؤشرات وول ستريت يوم أمس لضربة حيث تضغط مخاوف تدهور النمو الاقتصادي في الصين والأوضاع النقدية المتشددة عالميًا على معنويات الأسواق. بينما تضررت أسهم...
يقترب البيتكوين من 40 ألف بينما يصل الارتباط مع ناسداك إلى مستويات قياسية انخفض كاردانو إلى ما دون المستوى النفسي عند 1.00 دولار على الرغم...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح منخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في دائرة الضوء ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا تشير...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم