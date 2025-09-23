حصاد الأسواق (12.04.2022)
انخفضت المؤشرات الأمريكية أمس. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.69٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 1.19٪ وهبط ناسداك بنسبة 2.18٪. انخفض راسل 2000 بنسبة...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
تتعرض أسعار النفط لضربات في بداية أسبوع جديد. يتم تداول كل من برنت (النفط) وغرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) على انخفاض بأكثر من 3٪ خلال اليوم. السبب...
المؤشرات الأوروبية تتداول على انخفاض مؤشر داكس في نطاق تداول قصير الأجل Rheinmetall يقفز بنسبة 5٪ بعد تلقي طلب من حكومة المملكة المتحدة يتم...
عقدت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية يوم الأحد. وأظهرت النتائج أن الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون خرج منتصرا بتأييد 27.6٪. ومع ذلك ، فإن هذا أقل...
شهدت المؤشرات الأوروبية افتتاح منخفض كلمات من 4 أعضاء في الاحتياطي الفيدرالي في المساء تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح...
تم تداول المؤشرات من آسيا على انخفاض في بداية أسبوع جديد. انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.8٪ ، وانخفض مؤشر كوسبي بنسبة 0.5٪ وانخفضت المؤشرات من الصين...
قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 6.50 دولارات وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008 حيث أدى التأثير المتوقع للعقوبات الإضافية على روسيا إلى رفع آفاق الطلب....
ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية اختبر مؤشر داكس الحد الأعلى لهندسة السوق عند 14350 نقطة انخفضت المبيعات العالمية لمجموعة BMW بنسبة...
من المتوقع أن يكون زوج العملات EURCAD واحدًا من أزواج العملات الأكثر نشاطًا اليوم. سيصدر تقرير سوق الوظائف الكندي لشهر مارس في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت...
يمكن أن تنتهي الانتخابات الفرنسية بمفاجأة ، حتى وقت قريب كان فوز إيمانويل ماكرون شبه مؤكد. ستجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لفتح أعلى سيصدر تقرير سوق العمل الكندي لشهر مارس في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش الجولة الأولى من انتخابات...
على الرغم من التباين في الجلسة الأوروبية ، تمكنت المؤشرات من وول ستريت من إنهاء تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.43٪ ، وارتفع...
تم إصدار محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي. يعتقد عدد كبير من صانعي السياسة أن المستوى الحالي للتضخم المرتفع يتطلب خطوات فورية أخرى...
تبين أن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الذي صدر أمس كان إيجابيًا إلى حد ما. كما كان متوقعًا ، اقترح محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة...
المؤشرات الأوروبية تستعد لبداية جلسة ثابتة يصدر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش حديث لأربع أعضاء...
أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداول يوم أمس منخفضة بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المتشدد. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.97٪...
