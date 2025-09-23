أهم ثلاثة مخططات للأسبوع: مؤشر داكس ، النفط ، مؤشر ناسداك (06.04.2022)
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المؤشرات الأوروبية تنخفض بأكثر من 1٪ DE30 تختبر منطقة دعم 14200-14250 نقطة فولكس فاجن للتركيز على العلامات التجارية المتميزة تتداول...
يعد إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أحد أهم الأحداث الكبرى لليوم (7:00 مساءً بتوقيت جرينتش). ألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي...
تستعد الأسواق الأوروبية لبداية ثابتة من المتوقع أن يحتوي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على تلميحات عن التشديد الكمي تقرير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض ، عاكسة الكثير من المكاسب التي حققتها في اليوم السابق. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.26٪...
النفط تمكن كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط من الدفاع عن خطوط الاتجاه الصعودي قصيرة المدى عاد خام غرب تكساس الوسيط أعلى من 100 دولار...
فشلت البيتكوين في الخروج دون المقاومة التي حددها SMA 200 تراكم أصحاب العقود طويلة الأجل "لملك العملات المشفرة" شهد الأسبوع الماضي تباطؤًا...
استحوذ إيلون ماسك على 9.2٪ من تويتر(TWTR.US) لطالما كافحت الشركة وتنافست مع منصات ميتا (FB.US) لزيادة عائدات الإعلانات عبر الإنترنت ، ويرجع...
يبدو الدولار الأسترالي من بين أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم. حصل الدولار الأسترالي على زخم شراء عقب قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح بشكل ثابت من المتوقع أن تتحسن ISM غير التصنيعية في مارس خطب من فيد كاشكاري وويليامز تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.30٪ ، وارتفع ناسداك بنسبة 1.90٪....
ارتفعت أسهم Twitter بنسبة 30 ٪ تقريبًا في تداول ما قبل السوق بعد إفصاح SEC عن ملكية Elon Musk لأسهم الشركة. يمتلك Elon Musk الآن 9.2 ٪ من الأسهم (73846938...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية في الغالب على ارتفاع يقترب مؤشر داكس من مقاومة 14500 نقطة يقفز Delivery Hero بعد الإرشادات المحدثة ارتفعت...
بدأ خام برنت الأسبوع الجديد هبوطيًا لكنه تمكن من التعافي سريعًا من الخسائر. وأشار فيتول إلى أن انخفاض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار من المحتمل أن يكون...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى بيانات المستوى الثاني من الولايات المتحدة وكندا خطابات أعضاء بنك إنجلترا ، بمن فيهم المحافظ بيلي تشير...
تم تداول المؤشرات من آسيا بشكل أعلى في بداية الأسبوع الجديد. أضاف S & P / ASX 200 و Kospi حوالي 0.5٪ لكل منهما بينما أغلق مؤشر Nikkei مستقراً. تم...
لا يزال النفط أحد أكثر السلع تقلبًا حيث تهدد الحرب الروسية الأوكرانية بتعطيل إمدادات الطاقة والتجارة بشكل كبير. سيظل النفط الخام تحت المراقبة...
