🏆الذهب ينخفض بنسبة 1٪ في انتظار بيانات NFP!
يعتبر الذهب من أكثر السلع تقلبًا اليوم وينخفض بنسبة 1٪ تقريبًا قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الزرعية. تتسم الأسواق بالهدوء النسبي اليوم على الرغم من...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
يعتبر الذهب من أكثر السلع تقلبًا اليوم وينخفض بنسبة 1٪ تقريبًا قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الزرعية. تتسم الأسواق بالهدوء النسبي اليوم على الرغم من...
يعد إصدار بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر مارس أحد أهم الأحداث الكبرى اليوم. سيتم إصدار تقرير NFP في وقت مبكر من بعد الظهر ، في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت...
تستعد المؤشرات الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً سيتم إصدار تقرير NFP في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش ستطلب روسيا مدفوعات الروبل مقابل...
أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات أمس منخفضة بعد أن وقع الرئيس الروسي بوتين مرسوماً يطالب بدفع مدفوعات الغاز الطبيعي بالروبل. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة...
وقع بوتين للتو على مرسوم يطالب بالدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي: يجب أن يتم الدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل يجب على العملاء فتح حسابات...
انخفضت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة التي تستثني الغذاء والطاقة إلى 0.4٪ على أساس شهري في فبراير ، بعد مكاسب بنسبة 0.5٪ في...
يشير إيداع SEC من Tesla إلى تقسيم محتمل للأسهم قامت الشركة بتأمين إمدادات النيكل من خلال التوصل إلى اتفاق مع شركة Vale تظل عمليات الإغلاق...
يقع المؤشر القياسي الألماني في منتصف تصحيح هبوطي. مخطط يومي يتم تداول مؤشر داكس بشكل طفيف عن إغلاق الأمس في منتصف نهار الخميس...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية على انخفاض طفيف يوم الخميس يرى مؤشر داكس اختبارًا آخر لدعم 14،500-14،550 نقطة تقول فولكس فاجن إن عمليات الإغلاق...
شهد الدولار الأمريكي على ارتفاعات في أخر تسعة أشهر ، ولكن الأسبوع الأخير لم يكن أسبوعاً جيداً للمضاربين على ارتفاع. يظهر انعكاس منحنى العائد في الولايات...
انخفضت أسعار النفط خلال الليل بعد ظهور تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس إصدار ضخم لاحتياطي البترول الاستراتيجي. يقال إن الإفراج قد يصل إلى 180 مليون...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح أعلى اجتماع أوبك + الوزاري - ليس مفاجأة متوقعة حزمة البيانات الأمريكية لشهر فبراير ، بما في ذلك تضخم نفقات الاستهلاك...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس منخفضة حيث تلاشى التفاؤل بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.63٪ ، وانخفض مؤشر...
زوج دولار أمريكي / ين ياباني لنبدأ تحليل اليوم بإلقاء نظرة على الوضع الفني لزوج العملات USDJPY بالنظر إلى الفاصل الزمني الأسبوعي ، يمكننا...
سجلت أسهم شركة آبل التكنولوجية العملاقة (AAPL.US) ارتفاعًا تاريخيًا. حيث ارتفع تقييم أسهم الشركة لمدة 11 يومًا على التوالي وهو رقم قياسي جديد في تاريخ...
صدر تقرير ADP عن التغيير في التوظيف الأمريكي في مارس في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن تظهر البيانات زيادة قدرها 450 ألف وظيفة بعد...
المؤشرات الأوروبية تتداول على انخفاض خفض المستشارون الاقتصاديون للمستشار الألماني توقعات الناتج المحلي الإجمالي تتلقى Rheinmetall طلبية...
فقد الذهب بعض مكاسبه مؤخرًا حيث طغى التأثير السلبي للتشديد المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي على التأثير الإيجابي لتدفقات الملاذ الآمن وسط التطورات في...
تشير العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح منخفض لجلسة اليوم تقرير ADP عن تغيير التوظيف في مارس قراءات فلاش CPI لشهر مارس من إسبانيا وألمانيا تشير...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم