حصاد الأسواق (30.03.2022)
انتعشت أسواق الأسهم العالمية بعد المحادثات بين روسيا وأوكرانيا أمس. تقارب المفاوضون بشكل طفيف حول بعض القضايا وقالت روسيا إنها ستخفف الهجوم بالقرب من...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
انخفض مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمر الأمريكي إلى 107.2 في مارس ، من 110.5 في الشهر السابق وأعلى قليلاً من توقعات السوق عند 107.0. مزيد من التفاصيل...
النفط الإمارات العربية المتحدة لا تخطط لمغادرة أوبك من أجل زيادة إنتاج النفط وفقًا للإمارات العربية المتحدة ، ستظل روسيا عضوًا في أوبك...
المؤشرات الأوروبية تتداول على ارتفاع يخترق DE30 نطاق التداول قصير الأجل يتجمع Delivery Hero و HelloFresh بعد ترقية التوصية أطلقت...
وصلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 الأمريكي (US100) إلى 15000 نقطة صباح اليوم. هذا هو أعلى مستوى منذ 9 فبراير 2022 وقد استعاد أكثر من جميع الخسائر التي...
تستعد سوق الأسهم الأوروبية لفتح أعلى الجولة التالية من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا تقرير API ، ثقة المستهلك CB تم...
كسر Bitcon فوق منطقة المقاومة الرئيسية حيتان Dogecoin تبدو أكثر نشاطًا كاردانو يقترب من المقاومة الرئيسية بعد ارتفاع مثير للإعجاب كانت...
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.71٪ ، وتحرك مؤشر Dow Jones بنسبة 0.27٪ ، وقفز ناسداك بنسبة 1.31٪...
أعلن بنك اليابان (BOJ) أنه سيشتري كمية غير محدودة من السندات لأجل 10 سنوات بسعر ثابت قدره 0.25٪ من أجل إيقاف وتيرة الزيادات المكافئة في عائدات سندات الدين....
دخل الغزو الروسي لأوكرانيا الآن أسبوعه الخامس ، ولم يحرز أي من الجانبين تقدمًا كبيرًا. بعيدًا عن الجبهة العسكرية ، يتركز الاهتمام على سلع الطاقة الروسية...
يمكن رصد حركة هبوطية قوية في سوق النفط في بداية أسبوع جديد. انخفض كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنسبة 4٪ لكل منهما. يغذي الانخفاض أخبار الإغلاق...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى محادثات وجها لوجه بين أوكرانيا وروسيا بيانات الميزان التجاري الأمريكي لشهر فبراير تشير...
تم تداول الأسهم في آسيا بشكل مختلط في بداية الأسبوع الجديد. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 0.6٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.1٪ ، واستقر تداول...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.43٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 1.02٪ ، وارتفع ناسداك...
كان الدولار الأمريكي من أسوأ العملات أداءً خلال الجلسة الآسيوية اليوم. مع ذلك ، استعاد الدولار قوته مع اقتراب بداية جلسة التداول الأوروبية. الخلفية الأساسية...
الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش ، صدر تقرير إدارة معلومات الطاقة بشأن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. انخفض الغاز العامل المحتفظ به في مرافق...
تداول مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية على انخفاض يختبر DE30 الحد الأدنى لنطاق التداول ستقترح HeidelbergCement توزيعات أرباح بقيمة 2.40 يورو...
