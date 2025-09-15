عاجل: بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) من الولايات المتحدة
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة التقرير...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
تراجعت أسهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر بعد أن جاءت النتائج الأولية للربع الثالث دون التوقعات. انخفضت أسهم شركة فيرست سولار بشدة بعد أن خفضت الشركة توقعات...
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: 2.4%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: -0.3% الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي...
كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.1%, الفعلي: %2.2 مؤشر...
سيصدر تقرير ADP للوظائف اليوم الساعة 1:15 مساءً بتوقيت غرينتش. وتشير توقعات السوق إلى انخفاض طفيف في توظيف القطاع الخاص في أبريل إلى 115,000 وظيفة مقارنةً...
يتداول EURUSD اليوم حول نطاق 1.1395-1.1400 دولار أمريكي، منخفضًا بنسبة 0.10%. وكان الزوج قد ارتفع بنسبة 5.10% في أبريل حتى الآن، محققًا أكبر مكسب شهري...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات الناتج المحلي الإجمالي: الناتج المحلي الإجمالي (الربع الأول): الفعلي 1.2% على أساس سنوي؛ المتوقع...
ارتفعت الإيرادات الموحَّدة لمجموعة “إي آند” في الربع الأول لتصل إلى 16.9 مليار درهم، بنموٍّ نسبته 18.7% على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الأرباح...
07:45 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات التضخم لشهر مارس: مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: الفعلي 0.6% على أساس شهري؛ المتوقع...
سنصدر اليوم العديد من التقارير الاقتصادية الكلية المهمة من الولايات المتحدة. تشمل هذه التقارير تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، والتقرير الأولي...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس: مبيعات التجزئة الألمانية: انخفاض فعلي بنسبة 0.2% على أساس...
في الجزء الأول من اليوم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لاحظنا تحركات طفيفة في مؤشرات الأسهم. في السوق الصينية، اقتصرت تغيرات المؤشر على نطاق يتراوح بين...
سجلت المؤشرات الأمريكية مكاسب طفيفة اليوم، مدعومة بآمال التوصل إلى حل إيجابي لقضية الرسوم الجمركية. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، وحقق...
أعلنت باي بال (PYPL.US) عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2025. وقد دفعت بداية قوية لهذا العام من حيث الأداء سهم الشركة إلى الارتفاع بأكثر من 2% في جلسة...
ألغت الصين رسومًا جمركية بنسبة 125% على واردات الإيثان الأمريكية، والتي فُرضت في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر. ستخفف...
صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك في الولايات المتحدة في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر مؤشر كونفرنس بورد انخفاضً. ثقة...
افتتحت الأسواق الأمريكية جلسة الثلاثاء على انخفاض، مع تدهور معنويات شركات التكنولوجيا الكبرى عقب التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم البيت الأبيض...
أعلنت نوفو نورديسك (NOVOB.DK) عن شراكة مع هيمز آند هيرز (HIMS.US)، وهي منصة طب عن بُعد تُقدم، من بين خدمات أخرى، بيع الأدوية. ستُتيح هذه الشراكة لهيمز...
صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: -147.85, المتوقع: -142.80, الفعلي: -161.99
